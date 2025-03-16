بنما تغرق في الظلام بعد انقطاع شامل للكهرباء

تبذل سلطات بنما جهودا حثيثة لاستئناف التغذية بالتيار الكهربائي الأحد بعد انقطاع شامل ليلاً أغرق البلاد في ظلام دامس.

وصرح الرئيس خوسيه راوول مولينو بأن انقطاع التيار الكهربائي الذي حدث قبيل منتصف الليل ناجم عن عطل في مولد خاص.

وأفادت مؤسسة المياه والصرف الصحي أيضا بأن الوصول إلى مياه الشرب بات متعذرا بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر على محطات معالجة المياه.

ونشر مولينو مقطع فيديو على منصة إكس قال إنه يُظهر انفجارا في منشأة جنوب غرب العاصمة بنما سيتي.

وكتب "ستُعاد الخدمة تدريجيا"، مضيفا أنه طلب تقريرا عن الحادث.