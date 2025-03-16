روبيو ولافروف "ناقشا الخطوات التالية" بشأن أوكرانيا

ناقش وزيرا الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والروسي سيرغي لافروف هاتفيا "الخطوات التالية" في المباحثات المتعلقة بإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس إن الوزيرين "اتفقا على مواصلة العمل نحو استعادة التواصل بين الولايات المتحدة وروسيا".

ولم تذكر تفاصيل عن موعد الجولة المقبلة من المباحثات الأمريكية الروسية التي تستضيفها السعودية.

والسبت قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن "الكرة في ملعب روسيا" وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر الى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا "عاجلا أم آجلا"، وذلك إثر اجتماع افتراضي لدول حليفة لكييف استضافه.

وأبلغ ستارمر 26 من قادة وكبار مسؤولي الدول الحليفة لكييف أثناء مشاركتهم في محادثة افتراضية استضافها داونينغ ستريت، أن التركيز يجب أن ينصب على تقوية أوكرانيا وترسيخ أي وقف لإطلاق النار ومواصلة الضغط على موسكو.

ورأى ستارمر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أظهر أن بلاده هي "الطرف المنادي بالسلام لأنه وافق والتزم بهدنة غير مشروطة مدتها 30 يوما"، مضيفا "بوتين هو من يحاول الإرجاء... إذا كان بوتين فعلا يريد السلام، الأمر بسيط جدا: عليه وقف هجماته الهمجية ضد أوكرانيا والموافقة على وقف إطلاق النار".