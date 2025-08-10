زلزال بقوة 6.19 درجات يضرب تركيا

قال المركز الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا بقوة 6.19 درجات ضرب تركيا، الأحد، مشيرا إلى أنه كان على عمق 10 كيلومترات.

كما ذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ أن الزلزال وقع في سنديرغي التابعة لباليكسير، مشيرة إلى أنه جرى تسجيله في حدود الساعة السابعة و53 دقيقة.

وشعر بالزلزال سكان العديد من المدن في غرب البلاد، بينها اسطنبول وإزمير، بحسب السلطات التركية التي لم تشر حتى الآن الى تسجيل أضرار أو سقوط ضحايا.

وعلق وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على الحادث بالقول على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "بدأت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) وجميع فرقها على الفور عمليات بحث ميدانية عن موقع الزلزال، الذي شعر به سكان إسطنبول والمحافظات المحيطة بها. لا توجد حاليا أي خسائر. ونراقب الوضع عن كثب".

وأفادت وسائل إعلام محلية بانهيار مبنى واحد على الأقل في بلدة سنديرجي القريبة من مركز الزلزال.

وتقع تركيا فوق صدوع زلزالية رئيسية، وتشهد هزات أرضية بشكل متكرر.

وفي عام 2023، ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات البلاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص، وتدمير أو تضرر مئات الآلاف من المباني في 11 ولاية بجنوبى وجنوب شرقى تركيا. كما أسفر الزلزال عن مقتل 6 آلاف شخص آخرين في المناطق الشمالية من سوريا المجاورة.