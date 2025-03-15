زيلينسكي: قواتنا ليست محاصرة في كورسك وروسيا تخطط لهجوم جديد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن قوات كييف لا تزال تتصدى لقوات روسيا في منطقة كورسك الروسية وإنها ليست محاصرة هناك، لكنه حذر من أن القوات الأوكرانية تواجه هجوماً جديداً محتملاً على منطقة سومي في شمال شرق البلاد.

تقترب موسكو من إخراج القوات الأوكرانية من كورسك، وهي موطئ قدم ظلت فيه لشهور وتقع في غرب روسيا، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إن الآلاف "محاصرون بالكامل" هناك.

وفي بيان على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إحاطة من قائد الجيش، قال زيلينسكي إن قوات كييف ليست محاصرة في كورسك لكن موسكو تحشد قواتها في مكان قريب لشن هجوم منفصل.

وأضاف "يشير هذا إلى نية لمهاجمة منطقة سومي. نحن على دراية بذلك، وسنتصدى له... أود أن يفهم جميع الشركاء بالضبط ما يخطط له بوتين، وما يستعد له، وما الذي سيتجاهله".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إنه يؤيد من حيث المبدأ اقتراح ترامب وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في الحرب مع أوكرانيا، لكنه سيواصل القتال لحين تلبية عدة شروط مهمة.

وقال زيلينسكي "يشير حشد القوات الروسية إلى أن موسكو تنوي الاستمرار في تجاهل الدبلوماسية. من الواضح أن روسيا تطيل أمد الحرب".

وأضاف أن القتال بالقرب من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا "استقر"، وأن بلاده استخدمت بنجاح خلال القتال صاروخا جديدا بعيد المدى تم إنتاجه محليا.