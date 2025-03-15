الولايات المتحدة تطرد سفير جنوب إفريقيا لأنه "يكره" ترامب

قررت واشنطن طرد سفير جنوب إفريقيا متهمة إياه بأنه "يكره" الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب، في خطوة اعتبرتها بريتوريا مؤسفة، وتأتي في سياق توتر متزايد بين البلدين.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هذا الإجراء ليل الجمعة، مؤكدا أن السفير إبراهيم رسول بات "شخصا غير مرغوب فيه" في الولايات المتحدة.

وكتب الوزير على منصة إكس إن السفير "سياسي يؤجج التوترات العرقية يكره الولايات المتحدة والرئيس" ترامب.

أضاف روبيو "ليس لدينا ما نناقشه معه، وبالتالي فهو يعتبر شخصا غير مرغوب فيه". وأسفت بريتوريا السبت لهذه الخطوة.

وقالت الرئاسة في بيان إنها "أخذت علما بالطرد المؤسف لسفير جنوب إفريقيا الى الولايات المتحدة السيد إبراهيم رسول".

ودعت الرئاسة "كل الأطراف المعنيين والمتأثرين الى الحفاظ على اللياقة الدبلوماسية الراسخة في تعاملهم مع المسألة"، مؤكدة أن "جنوب إفريقيا تبقى ملتزمة بناء علاقة مع الولايات المتحدة تعود بالفائدة المشتركة".

ويعد طرد السفير خطوة نادرة من قبل الولايات المتحدة. ويندرج إبعاد رسول، وهو من المناضلين ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، في سياق توتر متصاعد بين واشنطن وبريتوريا.

وكان ترامب جمّد في فبراير المساعدات الأمريكية لجنوب إفريقيا، على خلفية قانون لمصادرة الممتلكات اعتبر أنه ينطوي على تمييز ضد المزارعين البيض. وأكد أن "هذه العملية ستبدأ فورا".

وأحد أقرب حلفاء ترامب مولود في جنوب إفريقيا، وهو الملياردير إيلون ماسك الذي اتّهم حكومة الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامابوزا باتباع "قوانين ملكية عنصرية علنية".

وتعد ملكية الأراضي في جنوب إفريقيا قضية مثيرة للانقسام، اذ تثير الجهود المبذولة لمعالجة عدم المساواة الموروثة من نظام الفصل العنصري انتقادات.

وأثار ترامب توترا إضافيا مع بريتوريا الأسبوع الماضي، بإعلانه أنه سيسهّل على أي مزارع من جنوب افريقيا يرغب في الهجرة إلى الولايات المتحدة، الحصول على الجنسية الأمريكية، بسبب المعاملة "الفظيعة" من جانب حكومة بريتوريا.

وكتب ترامب في حينه على شبكته "تروث سوشال" أن "أي مزارع (مع عائلته) من جنوب إفريقيا يسعى للفرار من هذا البلد لأسباب أمنية، ستتم دعوته إلى الولايات المتحدة مع مسار سريع للحصول على الجنسية الأمريكية".

خلال استضافة جنوب إفريقيا اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة العشرين في فبراير، وصف رامابوزا بـ"الرائع" اتصالا جرى بينه وبين ترامب بعد عودة الأخير الى البيت الأبيض.

إلا أنه لفت إلى أن العلاقات بعد ذلك "بدا أنها خرجت قليلا عن مسارها".

وأرفق روبيو منشوره على إكس برابط لتقرير من الموقع الاخباري المحافظ "بريتبارت"، يتطرق الى تصريحات أدلى بها رسول خلال منتدى بشأن السياسة الخارجية الجمعة.

ونقل الموقع أن رسول "قال إن تفوق العرق الأبيض هو دافع +قلة احترام+ ترامب لـ+النظام المهيمن حاليا+ في العالم"، مضيفا أن حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا"، وهو الشعار الذي يرفعه الرئيس الأمريكي "هي ردّ تفوق البيض على تنامي التنوع الديموغرافي في الولايات المتحدة".

وسبق لرسول أيضا أن أدلى بمواقف غاضبة حيال الحكومة الإسرائيلية على خلفية الحرب في قطاع غزة.