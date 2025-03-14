منظمة إنسانية: ازدياد عدد النازحين قسراً بـ6,7 ملايين شخص في 2025-2026

توقع "المجلس الدنماركي للاجئين" الجمعة أن تدفع الحروب والهجمات على المدنيين أكثر من 6,7 ملايين شخص للنزوح في مختلف أنحاء العالم خلال العامين المقبلين، مشيرا إلى أن ثلث الحالات ستسجل في السودان.

لكن المنظمة الإنسانية قالت إن قرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا "المدمّر" سحب المساعدات الدولية ترك ملايين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من دون الدعم الضروري بالنسبة لهم.

وقالت الأمينة العامة للمجلس الدنماركي للاجئين شارلوت سلنته في بيان "نعيش في عصر الحروب والإفلات من العقاب ويدفع المدنيون الثمن الأكبر".

وأفاد المجلس بأن عدد النازحين حول العالم يبلغ حالياً 122,6 مليون شخص.

وذكرت المنظمة أن عدد النازحين سيشهد بحسب توقعاتها العالمية للنزوح "ارتفاعاً مذهلاً" بـ4,2 ملايين شخص في 2025، وهو أعلى رقم يتوقعه المجلس منذ العام 2021.

كما أنها تتوقع 2,5 مليون حالة نزوح قسري في 2026.