بنما تؤكد تمسكها بسيادتها في مواجهة خطط أمريكية محتملة

أعلنت الحكومة البنمية الخميس أنها ستظل "حازمة" في الدفاع عن "سيادتها" بعد معلومات مفادها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس "زيادة" الوجود العسكري الأمريكي في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى "لاسترداد" قناة بنما.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤولين أمريكيين اثنين لم تسمهما أن "البيت الأبيض أمر القوات المسلحة باقتراح خيارات لزيادة وجود القوات الأمريكية في بنما".

وقال وزير الخارجية البنمي خافيير مارتينيز آشا للصحافيين "ستظل بنما حازمة في الدفاع عن أراضيها وقناتها وسيادتها. فليكن هذا واضحا، قناة بنما ملك للبنميين وستظل كذلك".

وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز"، "تعمل القيادة الجنوبية الأمريكية على تطوير خطط تتراوح بين العمل بشكل أوثق مع قوات الأمن البنمية وبين خيار أقل احتمالا يتمثل في استيلاء القوات الأمريكية على قناة بنما بالقوة".

وأضاف مارتينيز آشا "القناة يديرها البنميون، وفي حال وجود تهديد، فإن الوحيد الذي يمكنه استدعاء دول أخرى للدفاع عن تشغيل القناة هو رئيس جمهورية بنما".

وصرح دونالد ترامب للمرة الأولى في يناير أن بلاده "ستستعيد" قناة بنما التي بنتها الولايات المتحدة وافتُتحت في عام 1914. وكرر ذلك في خطابه أمام الكونغرس في بداية مارس، قائلا إنه يريد من خلال ذلك "تعزيز أمننا القومي".

والولايات المتحدة والصين هما المستخدمتان الرئيسيتان لهذا الممر الذي يربط المحيطين الهادئ والأطلسي وتمر عبره 5% من التجارة البحرية العالمية.