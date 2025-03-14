اشتعال النيران بطائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية

اشتعلت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية أمس الخميس بعد هبوطها على مدرج في مطار دنفر الدولي في كولورادو (وسط)، وفقا لصور نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصور الطائرة وقد غلفها الدخان وركابا يقفون على أحد جناحيها في انتظار المساعدة.

وقالت شركة الخطوط الجوية الأمريكية وهيئة تنظيم الطيران الأمريكية التي تدير حركة الطيران، في بيانين منفصلين نقلتهما وسائل إعلام محلية، إنه تم تحويل مسار الطائرة إلى دنفر بعد تعرضها لمشكلات في المحرك.

وأضافت شركة الطيران في بيانها الذي نقلته محطة تلفزيون دنفر "كاي دي في آر"، "لقد نزل جميع الركاب البالغ عددهم 172، وستة من أفراد الطاقم، ويجري نقلهم".

وكان مقررا أن تطير الطائرة من كولورادو سبرينغز إلى دالاس فورت وورث في تكساس، وفقا للمحطة المحلية.

يأتي هذا الحادث في ظل قلق يسود قطاع الطيران الأمريكي بعد وقوع عدد من الحوادث الجوية ورغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعلنة في خفض تكاليف الوكالات الحكومية المرتبطة بهذا القطاع.