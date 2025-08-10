احتواء حرائق في اليونان وفرنسا وفيضانات في اليابان

احتوت اليونان حريق غابات في ضواحي أثينا، صباح أمس، لكن عمليات إخلاء المناطق المعرضة للخطر استمرت مع توقع هبوب رياح قوية خلال مطلع الأسبوع.

وأججت الرياح العاتية حرائق الغابات في مناطق واقعة قرب العاصمة إلى أخرى محيطة بمدينة أولمبيا القديمة التاريخية لتودي بحياة شخص واحد على الأقل وتدمر منازل وأراضي زراعية.

واندلع أسوأ حريق في بلدة كيراتيا الصغيرة، إلى الجنوب الغربي من العاصمة، حيث عثر رجال الإطفاء على جثة رجل مسن في مبنى محترق.

وقال ناطق باسم فرقة الإطفاء، أمس: إن الحريق هناك تحت السيطرة لكنه لم يخمد.

في الأثناء، تواصلت عمليات مكافحة الحرائق في جنوب غربي فرنسا، لضمان عدم اشتعال أكبر حريق غابات تشهدها البلاد منذ عقود مجدداً، وفق ما ذكر ناطق باسم فرقة الإطفاء.

وأضاف الناطق إن العملية ستستمر حتى مساء اليوم الأحد على الأقل. ولا يزال هناك نحو 1500 رجل إطفاء منتشرين في منطقة أود.

وكان الحريق اندلع في قرية ريبوت، الواقعة بين كاركاسون وناربون بمنطقة أود، بعد ظهر الثلاثاء الماضي، وانتشرت ألسنة اللهب سريعاً لتدمر أكثر من 16 ألف هكتار من الأراضي في ظل طقس جاف وعاصف.

وأفادت تقارير بأن الحريق، الذي دمر أكبر مساحة من الأراضي منذ حرائق الغابات التي اندلعت في عام 1949، صار تحت السيطرة.

وأدى الحريق إلى تضرر سكان 16 بلدية، كما اضطر الكثيرون إلى الإجلاء عن المنطقة، وتضررت بعض المنازل بسبب النيران.

إلى ذلك، ضربت أمطار غزيرة، جزيرة كيوشو في جنوبي اليابان، وتسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وإرسال السكان إلى الملاجئ، حيث وجه المسؤولون أعلى مستوى من التحذيرات في أجزاء من المنطقة.

ووقع انهيار أرضي في منزل في مدينة إيرا في مقاطعة كاجوشيما، ودفن شخصان تم إنقاذهما أحياء ونقلا إلى المستشفى، وفقاً لوكالة إدارة الحرائق والكوارث.

وأصدرت الوكالة، توجيهات إخلاء لأكثر من 360 ألف شخص في مقاطعة كاجوشيما ومقاطعة ميازاكي المجاورة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، مياهاً طينية تتدفق في الأنهار التي ارتفع منسوبها.

وفي مدينة كريشيما، وصلت مياه الفيضانات إلى مستوى الركبة في مركز تجاري.

وأصابت الأمطار الغزيرة وسائل النقل المحلية بالشلل وأوقفت القطارات والحافلات. وتم إلغاء عشرات الرحلات الجوية من وإلى كاجوشيما.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في مقاطعة قانسو في شمال غربي الصين، إلى 13 قتيلاً على الأقل و30 مفقوداً، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية صينية، أمس.

وتسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع سريع في منسوب المياه في مناطق جبلية محيطة بمدينة لانزو، فغمرت الطرق ودمرت العديد من المنازل.

وحتى ظهر السبت، بلغ عدد قتلى الكارثة 13 قتيلاً و30 مفقوداً، وفق ما نقلت وكالة أنباء شينخوا الرسمية عن مركز الطوارئ في المقاطعة.

وأفادت الوكالة بأنه تم إنقاذ مئات المحاصرين وإجلاء آلاف آخرين.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في خدمات الإنقاذ وصفه الوضع بأنه معقد، بسبب الطرق الموحلة والوعرة وانقطاع شبكات الهاتف والكهرباء.

وأكد مركز الطوارئ في مقاطعة قانسو في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة.