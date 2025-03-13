الرئيس البولندي يطالب أمريكا بنشر أسلحة نووية في بولندا

طالب الرئيس البولندي أندريه دودا من الولايات المتحدة مجددا لنشر أسلحة نووية في بولندا لتكون ردعا لروسيا، فيما تعد أحدث دلالة على أن بولندا، العضو بحلف شمال الأطلسي (الناتو) تفكر في الحماية النووية في ظل تصاعد المخاوف بشأن روسيا.

وقدم دودا هذه المناشدة خلال حوار مع صحيفة فايننشال تايمز اليوم الخميس، ليكرر بذلك مناشدة أطلقها لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عام 2022.

وقال رئيس وزراء بولندا دونالد توسك، الخصم السياسي لدودا، الأسبوع الماضي إن بولندا تجري مباحثات مع فرنسا بشأن مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستخدام الردع النووي الفرنسي لحماية القارة من التهديدات الروسية. ووصفت موسكو هذه الفكرة " بالتصادمية للغاية".