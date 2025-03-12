ترامب يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم الكنديين إلى 50%

قال كبير مستشاري البيت الأبيض بيتر نافارو الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب صرف النظر عن مضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات الكندية من الصلب والألمنيوم إلى 50%، بعد محادثات أميركية-كندية.

ويعني هذا القرار أنّ واردات الصلب والألمنيوم من كندا وغيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ستخضع لتعرفة جمركية نسبتها 25 بالمئة اعتبارا من فجر الأربعاء، وفقا لما كان مخططا لها في الأصل.

والثلاثاء، أربك ترامب الأسواق بإعلانات متناقضة بشأن كندا، هدفه التجاري والدبلوماسي المفضّل، وذلك عشيّة دخول الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم حيّز التنفيذ.

وبعد أن هدّد بمضاعفة الرسوم الجمركية على وادرات بلاده من الصلب والألمنيوم الكنديين إلى 50%، تراجع ترامب عن تهديده بعد بضع ساعات فقط.

وعدل ترامب عن تهديده بعدما تراجعت مقاطعة أونتاريو الكندية عن قرارها فرض رسوم جمركية إضافية على صادراتها من الكهرباء إلى ثلاث ولايات أمريكية.

وجاء قرار مقاطعة أونتاريو بعد محادثة هاتفية جرت عصر الثلاثاء بين حاكمها دوغ فورد، ووزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك.

ومن المتوقع أن يلتقي الرجلان في واشنطن الخميس.