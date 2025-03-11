بكين تأمل في "حل عادل ودائم" للحرب في أوكرانيا

أعربت الصين الثلاثاء عن أملها في التوصل إلى "حل عادل ودائم" للحرب في أوكرانيا، قبل ساعات من عقد محادثات في السعودية بين وفدين من أوكرانيا والولايات المتحدة بهذا الصدد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحافي في بكين "نأمل أن يتوصل الأطراف إلى حل عادل ودائم يكون مقبولا من الجميع".

وتابعت ردا على أسئلة أن "الصين تدعم كل الجهود التي تساهم في تسوية سلمية للأزمة".

وأكدت أن "الصين مستعدة أيضا لمواصلة العمل مع الأسرة الدولية من أجل لعب دور بنّاء" في هذا الصدد.

وتقدم الصين نفسها على أنها طرف محايد في الحرب مؤكدة أنها لا ترسل أسلحة فتاكة إلى أي من الطرفين، خلافا للولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

لكن الصين حليف سياسي واقتصادي كبير لروسيا، واتهمت دول أعضاء في الحلف الأطلسي بكين بلعب دور "مسهّل حاسم" للحرب التي لم تندد بها إطلاقا.