أوكرانيا تشن أكبر هجوم بطائرات مسيرة على موسكو

قال مسؤولون روس إن أوكرانيا شنت أكبر هجوم بطائرات مسيرة على موسكو اليوم الثلاثاء واستهدفت 91 طائرة مسيرة على الأقل العاصمة الروسية مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإشعال حرائق وإغلاق مطارات واضطرار عشرات الرحلات الجوية إلى تحويل مسارها.

وذكرت وزارة الدفاع أنها أسقطت إجمالي 337 طائرة مسيرة أوكرانية فوق روسيا، من بنيها 91 فوق منطقة موسكو و126 فوق منطقة كورسك التي تتراجع فيها القوات الأوكرانية.

ووقع الهجوم الكبير في الفجر بينما يستعد فريق من المسؤولين الأوكرانيين للقاء فريق أمريكي في السعودية للبحث عن أرضية مشتركة لعقد محادثات سلام محتملة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، وبينما تحاول القوات الروسية حصار آلاف الجنود الأوكرانيين في منطقة كورسك بغرب البلاد.

وقال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو في منشور على تيليجرام "تم صد أكبر هجوم للعدو بطائرات مسيرة على موسكو".

وذكر حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف أن شخصا على الأقل قُتل وأصيب ثلاثة.

وأعلنت هيئة مراقبة الطيران تعليق الرحلات الجوية في كل مطارات موسكو الأربعة لضمان سلامة الطيران بعد الهجوم. وأُغلق مطاران آخران شرقي العاصمة الروسية.