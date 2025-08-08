تنديد دولي واسع بقرار إسرائيل احتلال غزة

شهد العالم ردود فعل غاضبة من عدة دول ومنظمات دولية عقب إعلان إسرائيل قرارها بالسيطرة على مدينة غزة، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية وتصعيد العنف في القطاع المحاصر. وأجمعت الدول على أن هذا القرار يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ويهدد جهود السلام، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وتجنب المزيد من المعاناة للمدنيين الفلسطينيين.

السعودية

وفي هذا الإطار ندّدت المملكة العربية السعودية الجمعة بخطة إسرائيل لـ"احتلال" غزة و"تجويع" سكانها، بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عزم الدولة العبرية السيطرة على القطاع المحاصر.

وجاء في بيان الخارجية السعودية "تندد المملكة بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وتدين بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".

الأردن

ونددت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الجمعة بقرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة قائلة إن الخطة تمثل "استمرارا للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضا واضحا لحل الدولتين".

وذكر المحدث باسم الوزارة في بيان أن الخطة "تعد امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحا ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن إمعانها في الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس".

وأضاف "السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة تنسف الجهود الدولية المستهدفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع".

الرئاسة الفلسطينية

و طالبت الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة الإدارة الأمريكية بمنع إسرائيل من احتلال قطاع غزة.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني "نطالب المجتمع الدولي وتحديدا الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها ووقف هذا الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة الذي لن يجلب الأمن والسلام والاستقرار لأحد".

وأضاف "ندين بشدة قرارات الحكومة الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة والتي تعني استمرار محاولات تهجير سكان القطاع وارتكاب المزيد من المجازر وعمليات التدمير".

بريطانيا

وفي هذا الاطار قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، إن قرار إسرائيل باحتلال مدينة غزة وتوسيع الحرب، هو قرار خاطئ، وسيؤدي إلى المزيد من سفك الدماء.

واضاف ستارمر في بيان: "قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجومها على غزة خاطئ، ونحثها على إعادة النظر فيه فورا".

وأشار إلى أن "هذا الإجراء لن يسهم في إنهاء هذا الصراع أو في ضمان إطلاق سراح الرهائن".

هولندا

وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب اليوم الجمعة إن خطة إسرائيل لتكثيف العمليات في غزة "خطوة خاطئة".

وأضاف في بيان على منصة إكس "خطة حكومة نتنياهو لتكثيف العمليات الإسرائيلية في غزة خطوة خاطئة. الوضع الإنساني في غزة كارثي ويتطلب تحسينا فوريا.. ولا يسهم هذا القرار بأي حال من الأحوال في ذلك، ولن يساعد أيضا على عودة الرهائن".

روسيا

من جهته قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة بالكامل ستكون "خطوة في الاتجاه الخاطئ".

وأضاف في تصريح له في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن موقف روسيا هو نفسه موقف معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، الذي تعتبر هذه الخطة سيئة للغاية وفي الاتجاه الخاطئ.

وأكد بوليانسكي، أن روسيا تدين هذه الخطة، التي تنتهك جميع قرارات الأمم المتحدة، مؤكدا أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

تركيا

بدورها قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، إن أنقرة تندد بقرار إسرائيل احتلال مدينة غزة، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتحرك لمنع تنفيذ تلك الخطة.

وأضافت الوزارة، أن على إسرائيل أن توقف فورا خططها الحربية وتوافق على وقف إطلاق النار في غزة وتبدأ مفاوضات حل الدولتين.

وأشارت إلى أن كل خطوة تتخذها الحكومة الإسرائيلية لمواصلة الإبادة الجماعية واحتلال الأراضي الفلسطينية توجه ضربة قوية للأمن العالمي.

بلجيكا

اعلنت بلجيكا الجمعة أنها استدعت السفيرة الإسرائيلية على خلفية خطة السيطرة على مدينة غزة.

وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو "الهدف واضح وهو التعبير عن رفضنا التام لهذا القرار".

ألمانيا

في أعقاب قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر السيطرة على مدينة غزة، صعّدت الحكومة الألمانية ضغوطها على إسرائيل. وأعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الجمعة أنه لن تتم الموافقة على تصدير أي معدات عسكرية يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) عن المستشار الألماني قوله في بيان إن إسرائيل "من حقها الدفاع عن نفسها في مواجهة إرهاب حماس"، مضيفا أن إطلاق سراح الرهائن والمفاوضات "الهادفة" من أجل التوصل إلى وقف لاطلاق النار في الصراع المستمر منذ 22 شهرا "تأتي على رأس أولوياتنا".

وأشار ميرتس إلى أن حماس لا يجب أن يكون لها دور في مستقبل غزة.

وأضاف المستشار الألماني أن قيام الجيش الإسرائيلي بعمل عسكري أشد قسوة في قطاع غزة، والذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية، يجعل من الصعب بشكل متزايد على الحكومة الألمانية رؤية كيف يمكن تحقيق هذه الأهداف".

وذكر ميرتس أنه "في ظل هذه الظروف، لن تسمح الحكومة الألمانية بأي صادرات من المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر".

وأشار إلى أن الحكومة الألمانية مازالت تشعر بقلق عميق بشأن معاناة المدنيين في غزة، مضيفا أنه "مع هذا الهجوم المخطط، تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أكبر عن ذي قبل لتوفير احتياجاتهم".

الصين

وأعربت الصين الجمعة عن "قلقها البالغ" حيال خطة إسرائيل للسيطرة على كامل مدينة غزة، داعية اسرائيل إلى "وقف تحرّكاتها الخطيرة فورا".

وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية بأن "غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزّأ من الأراضي الفلسطينية".

وأضاف بأن "الطريقة الصحيحة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة وضمان إطلاق سراح الرهائن هي التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وتابع بأن "الحل الكامل لنزاع غزة مرتبط بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وعندها فقط يمكن تمهيد الطريق باتّجاه خفض التصعيد وضمان الأمن الإقليمي".

الدنمارك

وقال وزير الخارجية الدنمركي لارس لوكه راسموسن للقناة الثانية في التلفزيون الدنمركي اليوم الجمعة إن قرار إسرائيل تكثيف عملياتها العسكرية في غزة خاطئ ويجب أن تتراجع عنه فورا.

استراليا

وفي سيدني دعت أستراليا، حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى عدم تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة وتوسيع العدوان على القطاع.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج في بيان اليوم الجمعة، إن الخطة الإسرائيلية ستؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.

وأضافت وانج، أن التهجير القسري هو انتهاك للقانون الدولي، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات دون عوائق، مؤكدة أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم.

الأمم المتحدة

ووصفت متحدثة باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرار إسرائيل بالسيطرة على مدينة غزة بأنه "مقلق للغاية".

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوسي في جنيف: "من الواضح أن هذا من شأنه أن يخاطر بحدوث عواقب كارثية على ملايين من الفلسطينيين ويعرض حياة الرهائن المتبقية في غزة للخطر أكثر"، وذلك بعدما أقر المجلس الأمني الإسرائيلي توسيع العمليات الليلة الماضية.

وقالت في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال صحفي، إن أي قرار بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية "مقلق للغاية".

وأوضحت أن المعاناة والجوع سوف يزيدان نتيجة لذلك، وسوف يتم إعاقة المساعدات الإنسانية.

المفوضية الأوروبية

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة إن على إسرائيل إعادة النظر في خطتها للسيطرة على مدينة غزة.

وكتبت على منصة إكس تقول "يجب إعادة النظر في قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عمليتها العسكرية في غزة".