زيلينسكي يصل السعودية للقاء محمد بن سلمان

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إلى المملكة العربية السعودية في زيارة يلتقي خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل اجتماع فريقه مع كبير الدبلوماسيين الأمريكيين.

وأفاد التلفزيون الرسمي السعودي بوصول زيلينسكي إلى مدينة جدة، حيث ستعقد القمة الأوكرانية الأمريكية غدا الثلاثاء.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وقت مساء اليوم الثلاثاء.

وقال زيلينسكي إن فريقا يضم رئيس أركانه أندريه يرماك ووزير الخارجية أندريه سيبيا ووزير الدفاع رستم عمروف سيشارك في المحادثات يوم غد الثلاثاء. وسيقود روبيو الفريق الأمريكي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال الرئيس الأوكراني إنه "لن يحضر المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين".

وأضاف في منشور على منصة "إكس": "نحن ملتزمون تماما بالحوار البناء، ونأمل في مناقشة القرارات والخطوات اللازمة والاتفاق عليها".

وتابع: "هناك مقترحات واقعية مطروحة. والمهم هنا هو التحرك بسرعة وفعالية".

وأكد زيلينسكي أن "أوكرانيا تبحث عن السلام منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب".