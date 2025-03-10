النائب العام الكوري يكشف سبب عدم استئناف حكم الإفراج عن «يون»

أكد النائب العام في كوريا الجنوبية "شيم وو-جونغ" اليوم الاثنين أن قراره بعدم استئناف حكم المحكمة بالإفراج عن الرئيس المعزول "يون سيوك-يول" استند إلى «الإجراءات القانونية الواجبة»، ورفض دعوات المعارضة لاستقالته، وفقا لوكالة يونهاب.

وكان "يون"، الذي احتجز في يناير بتهمة التحريض على التمرد من خلال محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، قد أُطلق سراحه من الحجز يوم السبت بعد أن قررت النيابة عدم استئناف الحكم الصادر في اليوم السابق بأن إجراءات احتجازه باطلة.

وقال "شيم" للصحفيين عند وصوله للعمل في مكتب النيابة العام الأعلى في جنوب سول: «لقد اتبعت مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة بعد جمع آراء مختلفة من فريق التحقيق وغيره».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا يوفر أساسا لاستقالتي أو عزلي»، مضيفا أنه «سيتعامل بما هو مناسب» إذا اتخذت الجمعية الوطنية خطوات لعزله.

وأوضح "شيم" أنه يحترم قرار المحكمة بالنظر إلى سلطتها في البت في مسائل الاحتجاز الجسدي للمشتبه بهم بعد توجيه الاتهام إليهم.

وأشار أيضا إلى الحكم السابق للمحكمة الدستورية الذي اعتبر أنه من غير الدستوري الطعن على الفور في قرارات وقف تنفيذ مذكرات الاحتجاز.

ومع ذلك، قال "شيم" إنه لا يوافق قرار المحكمة على أنه ينبغي حساب فترة احتجاز "يون" الأولية، التي استمرت 10 أيام، بالساعات وليس بالأيام؛ ووجه فريق التحقيق إلى الاعتراض على هذه النقطة أثناء المحاكمة الفعلية.