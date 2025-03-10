روبيو إلى السعودية لتقييم موقف أوكرانيا من التفاوض على إنهاء الحرب

توجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأحد إلى السعودية لإجراء مباحثات مع مسؤولين أوكرانيين، في وقت يدرس الرئيس دونالد ترامب ما إذا كان سيتراجع عن قراره تجميد المساعدات العسكرية لكييف.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن روبيو سيتوجه بعد ذلك إلى كيبيك للمشاركة في اجتماع لمجموعة السبع، ليكون أرفع مسؤول أمريكي يزور كندا منذ عودة ترامب إلى السلطة وشنه حربا تجارية عليها وإعلانه أنه يريد ضمها لتكون الولاية الـ51.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس إن روبيو سيبحث في الزيارة لجدة التي تستمر من الاثنين إلى الأربعاء، سبل "الدفع قدما بهدف الرئيس إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا"، متجنبة ذكر عبارة الحرب الروسية لأوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق أنه سيكون في جدة، وكذلك ستيف ويتكوف المبعوث المقرب من ترامب.

وأكد ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" مساء الأحد "سنحقق الكثير من التقدم. اعتبارا من هذا الأسبوع على ما أعتقد".

وعلّق ترامب المساعدات وتبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا بعد اجتماع شهد مشادة كلامية حادة مع زيلينسكي في 28 فبراير في البيت الأبيض.