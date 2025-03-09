مع تحسن حالته.. بابا الفاتيكان يشكر الأطباء

شكر البابا فرنسيس الذي يستجيب بشكل جيد للعلاج من التهاب رئوي، أطباءه والفرق الطبية الأحد.

وقدم البابا البالغ 88 عاما، والذي يتلقى العلاج في مستشفى جيميلي بروما منذ 14 فبراير، الشكر مكتوباً لأولئك الذين يتطوعون لمساعدة الآخرين المحتاجين، وأشاد بـ "قربهم وحنانهم".

وقال "أنا أيضا أختبر اهتمام الخدمة وحنان الرعاية، وخاصة من الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين أشكرهم من أعماق قلبي".

وجاء في النص الذي نشره الفاتيكان "نحن بحاجة إلى "معجزة الحنان" التي ترافق من يمرون بمحنة، وتجلب القليل من النور إلى ليل الألم".

وكان الفاتيكان قد أعلن في نشرة صباحية الأحد أن البابا أمضى ليلة هادئة غداة تأكيده أن حالته تشهد تحسنا.

ولم يعان البابا فرنسيس في الأيام الماضية من نوبات ضيق التنفس التي أصيب بها منذ إدخاله المستشفى. وأكد الفاتيكان أن حاله "مستقرة".