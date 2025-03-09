رجل يتسلق برج بيج بن في لندن رافعاً علم فلسطين

توقفت حركة المرور حول قصر وستمنستر في العاصمة البريطانية، لندن، معظم يوم السبت، حيث حاولت فرق الطوارئ الوصول إلى رجل تسلق برج بيج بن وهو يحمل العلم الفلسطيني.

وتم رفع المفاوضين عدة مرات في كابينة سلم تابع لفرق الإطفاء قبل أن يتمكنوا في النهاية من إقناعه بالنزول.

وظهر الرجل حافي القدمين وهو يقوم بالاحتجاج على حافة البرج، الذي يعرف رسميا باسم برج إليزابيث ويضم ساعة بيج بن الشهيرة. وبعد محادثة طويلة مع المفاوضين، نزل الرجل ثم تم نقله إلى سيارة إسعاف كانت بانتظاره.

وأدى الحادث إلى إلغاء الجولات السياحية داخل مبنى البرلمان البريطاني، وفقا للسلطات.

كما تم إغلاق جسر وستمنستر والشارع المجاور له معظم اليوم، فيما انتشرت العديد من مركبات الطوارئ في الموقع، وسط حشود من المتابعين. كما قامت الشرطة بإغلاق جميع مداخل المشاة المؤدية إلى ساحة البرلمان.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن الشرطة تلقت بلاغا بشأن الرجل في حوالي الساعة السابعة صباحا، وعملوا بالتنسيق مع رجال الإطفاء وخدمات الإسعاف لإنهاء الحادث بأمان.

وفي مكان قريب، تجمع عدد من الأشخاص المؤيدين، وهتفوا قائلين: "حرروا فلسطين" من خلف طوق أمني للشرطة.