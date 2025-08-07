لقاء مرتقب بين بوتين وترامب.. هل يكون نقطة تحول في حرب أوكرانيا ؟

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق على عقد لقاء يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة.

وقال مستشار بوتين للشؤون الخارجية، يوري أوشاكوف، إن الجانبين يعملان على ترتيب لقاء.

وأضاف أوشاكوف، للصحفيين، أنه بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد اجتماع ثنائي على أعلى مستوى خلال الأيام المقبلة.

وقال أوشاكوف إن الأسبوع المقبل هو الموعد المستهدف لعقد القمة، مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يستغرق وقتا، ولم يتم تأكيد موعدها بعد.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن المكان المحتمل لعقد اللقاء "لاحقا".

وقلل أوشاكوف أيضا من احتمال انضمام الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى اجتماع القمة الثنائي لمناقشة إنهاء الحرب الجارية منذ ثلاث سنوات.

وقال أوشاكوف: "نقترح، أولا وقبل كل شيء، التركيز على التحضير لعقد اجتماع ثنائي مع ترامب، ونعتقد أن الأهم أن يكون هذا الاجتماع ناجحا ومثمرا".

يذكر أن لقاء بوتين وترامب سيكون الأول بينهما منذ عودة ترامب إلى منصبه هذا العام.

وسيكون هذا اللقاء علامة فارقة في الحرب التي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، على الرغم من عدم وجود ما يضمن أن مثل هذا الاجتماع سيؤدي إلى إنهاء القتال، حيث لا تزال روسيا وأوكرانيا متباعدتين في مطالبهما.

من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد يجتمعان "قريبا جدا" لمناقشة إنهاء الحرب بين البلدين الجارين.

وردا على سؤال أحد الصحفيين في المكتب البيضاوي عما إذا كان بوتين وزيلينسكي قد اتفقا على عقد قمة، قال ترامب: "هناك احتمال كبير بأنهما سيتفقان على ذلك".

وأضاف: "لم نحدد المكان بعد، لكننا أجرينا محادثات جيدة جدا مع الرئيس بوتين اليوم (الأربعاء)... كان الطريق طويلا، ولا يزال طويلا، لكن هناك احتمال كبير بأن يتم عقد اجتماع قريباً جدا".

وفي وقت سابق الأربعاء، أطلع ترامب شركاءه الأوروبيين، بمن فيهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، على اجتماع بين بوتين والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين، استمر حوالي ثلاث ساعات.

وقالت مصادر في الحكومة الألمانية إن ترامب أعرب خلال المكالمة عن نيته لقاء بوتين شخصيا قريبا.