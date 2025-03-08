الاتحاد الأوروبي يسجل أدنى نسبة مواليد في 2023

انخفض عدد المواليد في الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.4% في 2023، حيث سجل ولادة 3.67 مليون طفل، وهو أكبر انخفاض منذ عقود في دول التكتل التي قد تواجه مشاكل ديموغرافية، وذلك بحسب ما أظهرت بيانات أوروبية رسمية أمس الجمعة.

وبلغ معدل الخصوبة في 27 دولة في الاتحاد الأوروبي 1.38 ولادة لكل امرأة، في انخفاض عن معدل 1.46 في 2022 وأقل بكثير من "مستوى الإحلال" البالغ 2.1 والذي يؤشر إلى استقرار عدد السكان.

وقالت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" إن هذا المعدل هو أكبر انخفاض سنوي يتم تسجيله منذ عام 1961، وهو العام الذي بدأ فيه تسجيل بيانات إجمالية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وانخفضت الولادات بشكل مطّرد في أوروبا منذ منتصف الستينيات، مع انتعاش متواضع من حين لآخر على مدى السنوات الـ20 الماضية، وفقا لوكالة الإحصاء الأوروبية.

وفي عام 1964، ولد 6.8 ملايين طفل في دول التكتل، أي نحو ضعف ما سجّل من أرقام على هذا الصعيد في عام 2023، وفقا لـ"يوروستات".

وسجلت بلغاريا أعلى معدل خصوبة في الاتحاد الأوروبي باجمالي بلغ 1.81 في 2023، تليها فرنسا بـ1.66 والمجر بـ1.55.

أما المعدل الأدنى فكان في مالطا إذ بلغ 1.06 ولادة لكل امرأة، ثم إسبانيا 1.12 وليتوانيا 1.18.

وأشارت يوروستات إلى أن متوسط العمر الذي تنجب فيه المرأة طفلها الأول استمر في الارتفاع، حيث بلغ 29.8 عاما، مقابل 28.8 في 2013.

وعلى الرغم من تسجيل وفيات أكثر من الولادات، زاد إجمالي عدد سكان الاتحاد الأوروبي بمقدار 1.6 مليون إلى 449.2 مليون نسمة في عام 2023 نتيجة للهجرة.