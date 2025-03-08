الولايات المتحدة تبحث حظر "ديب سيك" في أجهزتها الحكومية

كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبحث حظر نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك" في الأجهزة الحكومية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وذكرت التقارير أن هناك قلقا لدى مسؤولين محليين من طريقة تعامل "ديب سيك" مع بيانات المستخدمين، التي تقول الشركة التي صصمت النموذج إنها تخزنها في خوادم تقع في الصين، لافتة إلى بحث مسؤولي الإدارة أيضا عن حظر برنامج المحادثة الآلية من متاجر التطبيقات ووضع قيود على الطريقة التي يمكن لمزودي الخدمات السحابية في الولايات المتحدة أن يوفروا بها نماذج "ديب سيك" للذكاء الاصطناعي لعملائهم.

وأثارت نماذج "ديب سيك" منخفضة التكلفة موجة بيع كبيرة في أسواق الأسهم العالمية في يناير الماضي حين شعر المستثمرون بالقلق من أن توافرها قد يهدد قادة سوق الذكاء الاصطناعي الحاليين.

وحثت مجموعة من 21 مدعيا عاما في الولايات الأمريكية، الكونغرس أمس الأول الخميس، على إقرار مشروع قانون يمنع الأجهزة الحكومية من تنزيل واستخدام برنامج "ديب سيك" للذكاء الاصطناعي على الأجهزة الحكومية.