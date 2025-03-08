هل هي بداية نهاية«DOGE»..ترامب يتجاهل إيلون ماسك بشكل مذهل في صراع فيدرالي

أثار الحوار المتفجر داخل اجتماع مجلس وزراء الولايات المتحدة الأمريكية بحضور الرئيس دونالد ترامب، بين إيلون ماسك ووزير الخارجية ماركو روبيو، العديد من التساؤلات حول مستقبل ماسك في الحكومة الأمريكية، ومستقبل إدارة الكفاءة الحكومية الجديدة «DOGE» التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، خاصة بعد أن حسم ترامب الحوار الساخن منحازاً لوزير الخارجية وكابحاً جماح وثورة ماسك.

حوار ساخن

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، التي نشرت تفاصيل مثيرة عن الاجتماع، ورد أن أغنى رجل في العالم انتقد روبيو أثناء جلوسه حول الطاولة .

واتهم ماسك، الذي كان يجلس في وضع قطري على الطاولة، وزير الخارجية بالفشل في خفض عدد موظفيه.

وكما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، فقد انتقد ملياردير التكنولوجيا روبيو لعدم طرده أحدا، ثم أضاف "بازدراء" أن الشخص الوحيد الذي طرده ربما كان أحد موظفي شركة دوج بيزنس جروب.

ولكن روبيو لم يجلس مكتوف الأيدي في الاجتماع ويتقبل الأمر ببساطة، بل اتهم ماسك بعدم الصدق.

وتساءل عضو مجلس الوزراء البارز عما إذا كان 1500 مسؤول في وزارة الخارجية الذين حصلوا على تقاعد مبكر يعتبرون تسريحًا للعمال. وتساءل "بسخرية" عما إذا كان ماسك يريد منه إعادة توظيفهم حتى يتمكن من فصلهم مرة أخرى، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

كبح جماح ماسك

ويبدو أن الخلاف استمر لفترة "غير مريحة". فقد قال ماسك لروبيو إنه "كان جيدًا على شاشة التلفزيون"، وهو ما يشير إلى أنه لم يكن جيدًا في أي شيء آخر.

خلال كل ذلك، جلس ترامب على كرسيه، وذراعيه متقاطعتان، وهو يراقب القتال وهو يتطور.

وأخيرا، تدخل ترامب ودافع عن روبيو قائلا إنه قام "بعمل رائع"، وأشار إلى أنه مشغول للغاية بالسفر والظهور على شاشات التلفزيون ولديه وكالة يديرها.

ووصفت صحيفة نيويورك تايمز الاجتماع بأنه "نقطة تحول محتملة" بعد الأسابيع القليلة الأولى العاصفة لترامب في ولايته الثانية.

كما أشارت للمرة الأولى إلى أن الرئيس مستعد لكبح جماح ماسك حيث تسبب عمل فريق DOGE الخاص به في حدوث فوضى وارتباك في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية.

اشتباك ناري

ورغم أن الاشتباك الناري الذي وقع يوم الخميس لم يخرج إلى النور إلا مؤخرا، فإن الاجتماع نفسه حظي بتغطية واسعة النطاق، حيث جمع ترامب حكومته وأوضح أنهم مسؤولون عن التوظيف والفصل، وليس ماسك.

وقال لمسؤوليه الكبار إنهم بحاجة إلى استخدام "مشرط" لخفض القوى العاملة.

وقال ترامب بعد اجتماع مجلس الوزراء: "لا أريد أن أرى خفضًا كبيرًا في الرواتب حيث يتم الاستغناء عن الكثير من الأشخاص الجيدين".

"سيقوم إيلون والمجموعة بمراقبتهم، وإذا تمكنوا من التخفيض، فسيكون ذلك أفضل. وإذا لم يفعلوا ذلك، فسوف يقوم إيلون بالتخفيض."

خلافات ماسك المتعددة

وحتى قبل أن يصطدم ماسك مع روبيو، فقد دخل أيضًا في خلاف مع وزير النقل شون دافي بشأن حالة معدات إدارة الطيران الفيدرالية لتتبع الطائرات، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

واتهم دافي وزارة الطاقة بمحاولة تسريح مراقبي الحركة الجوية. وأشار إلى وقوع عدة حوادث تحطم طائرات وتساءل عن سبب رغبة فريق ماسك في إقالته لمراقبي الحركة الجوية.

وزعم ماسك أن ادعاء دافي كان كذبة، وهو ما أصر عليه وزير النقل وأنه سمع منهم بشكل مباشر.

ورد ماسك بالمطالبة بأسماء، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"

وجاء الاجتماع الذي عقد على عجل في البيت الأبيض بعد يوم واحد من لقاء ماسك مع أعضاء جمهوريين من مجلس النواب والشيوخ على الكابيتول هيل.

بدأ بعض المشرعين الجمهوريين في التعبير عن مخاوفهم بشأن الطريقة التي يتم بها تنفيذ تخفيضات الإنفاق.

دعاوى قضائية

كانت DOGE هدفًا للعديد من الدعاوى القضائية في الوقت الذي تندفع فيه نحو مهمتها للقضاء على الهدر والاحتيال والإساءة.

لكن العاملين الفيدراليين أجبروا على الدفاع عن عملهم، وفي كثير من الحالات تم طردهم.

وبينما كانت وزارة الطاقة تدفع نحو خفض القوى العاملة الفيدرالية، تحدى بعض رؤساء الإدارات بمن فيهم وزير الدفاع بيت هيجسيث ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد رئيس وزارة الطاقة من خلال إخبار عمالهم بتجاهل التوجيه.

ويبدو أن ماسك قد خسر صراع القوة بعد أن أوضح ترامب خلال الاجتماع المفاجئ أن رؤساء الإدارات كانوا مسؤولين عن تحديد الموظفين الفيدراليين الذين سيتم فصلهم.