"حكماء المسلمين" : الأزهر الشريف منارة الوسطية والتسامح عبر 1085 عاماً

هنأ مجلس حكماء المسلمين فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وعلماء الأزهر وطلابه وخريجيه ومحبيه في جميع أنحاء العالم بمناسبة ذكرى مرور 1085 عاما هجريا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف منارة العلم والمعرفة في العالم الإسلامي.

وأكد سعادة المستشار محمد عبدالسلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، أن الأزهر الشريف على مدار تاريخه الطويل كان رمزا للوسطية والتسامح والاعتدال، وحصنا للشريعة، وحافظا للغة العربية، وصرحا دينيا عظيما له مكانة خاصة في قلوب المسلمين في جميع أنحاء العالم.

كما أشاد بالدور البارز والريادي الذي يقوم به الأزهر الشريف في إعداد أجيال من العلماء والدعاة القادرين على نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير.

وثمن جهود فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في تطوير الأزهر الشريف والنهوض به، لاستعادة مكانته وريادته ودوره العالمي في الدفاع عن ثوابت الأمة وقضاياها، والسعي لتوحيد صفها ولم شملها، ومكافحة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش والسلام.