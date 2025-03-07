حكومة اليونان تواجه تصويتا بحجب الثقة بسبب كارثة السكك الحديدية عام 2023

بعد عامين من كارثة السكك الحديدية في وسط اليونان والتي أسفرت عن مقتل 57 شخصا، تسعى المعارضة إلى إسقاط الحكومة من خلال تصويت بحجب الثقة اليوم الجمعة.

وتتهم المعارضة حكومة رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس بالتستر على أسباب الحادث المميت ، الذي وقع في تيمبي جنوب جبل أوليمبوس، حيث اصطدم قطار ركاب وقطار بضائع من المقدمة.

وحددت هيئة رئاسة البرلمان موعد التصويت على سحب الثقة في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة.

وندد تقرير مستقل صدر مؤخرا بالحالة المتردية لشبكة السكك الحديدية، كما سلط الضوء على أوجه قصور خطيرة في التحقيق في الحادث.

وتشتبه أسر الضحايا في أن الانفجار الضخم كان يعني أن قطار الشحن كان يحمل مادة خطيرة قابلة للاشتعال لم يتم الإعلان عنها. ولا تزال صحة الاتهام غير واضحة.

ويمكن أن يعتمد ميتسوتاكيس على أغلبيته الضئيلة في البرلمان. ولدى حزبه المحافظ 156 نائبا من أصل 300 في البرلمان.

وفي الأسبوع الماضي، في الذكرى الثانية من الحادث، خرج مئات الآلاف إلى الشوارع مطالبين بإجابات، في أكبر احتجاجات في تاريخ اليونان. كما شهدت بعض المناطق أعمال شغب خطيرة.