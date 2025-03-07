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العالم

قنبلة من الحرب العالمية الثانية تعطل حركة القطارات بمحطة في باريس

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وام

قالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا اليوم الجمعة إن اكتشاف قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية تسبب في تعطيل حركة القطارات الصباحية من وإلى محطة جار دو نور المزدحمة في باريس.

وذكرت الشركة في منشور على منصة إكس "تم العثور على قنبلة غير منفجرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية بالقرب من المسارات".

وأثر الاضطراب الناجم عن الأمر على محطات قطارات الأنفاق المحلية والقطارات المحلية والدولية.

وأظهر الموقع الإلكتروني لشركة يوروستار لتسيير القطارات الدولية إلغاء رحلات ثلاثة قطارات على الأقل كان من المقرر أن تغادر من محطة جار دو نور صباح اليوم الجمعة.