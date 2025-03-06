أكد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن فرنسا تقدم معلومات استخباراتية عسكرية لأوكرانيا، بعدما أعلنت واشنطن الأربعاء تجميد تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف، في قرار قد يقوض قدرة هذا البلد على الدفاع عن نفسه في الحرب ضد روسيا.

وأبلغ مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف الأربعاء أن الولايات المتحدة "أوقفت" تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا بعد انهيار العلاقات بين كييف والبيت الأبيض.

وأوضح لوكورنو لإذاعة فرانس إنتر "استخباراتنا سيادية (...) بقدرات تخصّنا. نحن ننقلها إلى الأوكرانيين للاستفادة منها".

ووقعت مشادة كلامية بين الرئيسَين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضوي الأسبوع الماضي، علق بعدها أكبر حليف لأوكرانيا مساعداته العسكرية الحيوية.