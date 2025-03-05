اليابان .. محكمة ترفض وقف تشغيل مفاعل نووي

رفضت محكمة يابانية، اليوم الأربعاء، طلبا لوقف تشغيل مفاعل نووي تديره شركة "شيكوكو للطاقة الكهربائية" في غرب اليابان، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وفي الدعوى القضائية التي تم رفعها أمام محكمة هيروشيما الجزئية، زعم المدعون، ومن بينهم ناجون من القنبلتين الذريتين الأمريكيتين في عام 1945، أن هناك احتمالا كبيرا لوقوع حادث خطير في المفاعل رقم 3 بمحطة "إيكاتا"، في حال تعرضت المنطقة لزلزال أو لثوران بركاني.

وكان قد أعيد تشغيل المفاعل، الذي يقع على شبه جزيرة ضيقة بمقاطعة إهيمي، في عام 2016، وذلك بعد أن اجتاز فحوصات السلامة التي أجرتها "هيئة تنظيم الطاقة النووية" بناء على معايير أكثر صرامة تم وضعها عقب كارثة الزلزال وموجات المد العاتية (تسونامي) الضخمة التي وقعت في عام 2011 بمقاطعة فوكوشيما، والتي تسببت في وقوع حادث نووي كبير.