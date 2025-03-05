الصين تزيد موازنتها الدفاعية للعام 2025 بنسبة 7.2%

أعلنت بكين في تقرير حكومي اليوم الأربعاء أنّ موازنة الدفاع الصينية، ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم لكنّها متأخرة كثيرا عن نظيرتها الأمريكية، سترتفع في عام 2025 بنسبة 7.2%، أي نفس معدل الزيادة الذي سجّلته العام الماضي.

وقالت الحكومة في تقرير ميزانية العام 2025 إنّها ستخصص للنفقات الدفاعية 1784.7 تريليون يوان (245.7 مليار دولار)، وهو مبلغ يقلّ بثلاث مرات عن ميزانية الدفاع الأمريكية.

ولا تنفكّ الميزانية العسكرية الصينية تزداد منذ عقود، تماشيا مع التنمية الاقتصادية للبلاد.

ويأتي هذا الإعلان على خلفية التوترات المتكررة بين بكين وواشنطن، وفي وقت يفكّر فيه الأوروبيون بزيادة إنفاقهم الدفاعي بشكل كبير لمواجهة المخاطر المترتّبة على سياسة "أميركا أولا" التي ينتهجها حاليا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي يرى فيها الأوروبيون خطرا على أمنهم.

وتؤكد الصين أنها تنتهج سياسة عسكرية "دفاعية" ينحصر هدفها في الحفاظ على سيادتها.

لكنّ هذا الشعار ينطوي على خطر أن تغزو الصين مناطق تعتبرها خاضعة لسيادتها وفي مقدّمها جزيرة تايوان.