سكان الساحل الشرقي لأستراليا يتأهبون لوصول إعصار مداري هذا الأسبوع

واصل سكّان الساحل الشرقي لأستراليا الثلاثاء استعداداتهم لوصول الإعصار المداري ألفريد الذي يتوقّع خبراء الأرصاد الجوية أن يبدأ باجتياح اليابسة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وصباح الثلاثاء بالتوقيت المحلّي، كان الإعصار المداري على بُعد 550 كيلومترا شرق بريسبان (شرق)، وفقا للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية.

ومن المتوقّع أن يدخل الإعصار إلى اليابسة ليل الخميس أو فجر الجمعة بين بريسبان وصن شاين كوست الواقعة على بُعد حوالي 100 كيلومتر شمال المدينة الساحلية، وفقا للخبير في الوكالة دين نارامور.

ويعيش حوالي 3 ملايين شخص في هذا الجزء من الساحل الشرقي.

وحذّر خبراء الأرصاد الجوية الأستراليون من هبوب رياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة وكذلك أيضا من خطر حدوث "فيضانات مفاجئة".

وحضّ كريس مينز، رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، السلطات المحليّة على "الاستعداد للأسوأ".

وقال خبير الأرصاد الجوية دين نارامور إنّ ألفريد سيكون أول إعصار استوائي يضرب اليابسة في هذه المنطقة من أستراليا منذ عام 1974.

وقال "هذا ليس رقما قياسيا، لكنّه بالتأكيد ليس أمرا اعتياديا".