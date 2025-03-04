ترودو: كندا ستفرض على الولايات المتحدة رسوما جمركية انتقامية

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنّ بلاده ستفرض رسوما جمركية على الواردات الأميركية ردّا على فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء مماثلا، مؤكدا أنّ "لا شيء يبرر هذه الإجراءات الأميركية".

وقال ترودو في بيان إنّه "إذا دخلت الرسوم الجمركية الأميركية حيّز التنفيذ، فإنّ كندا ستردّ اعتبارا من منتصف الليل بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على ما قيمته 155 مليار دولار من البضائع الأميركية".

وأتى بيان ترودو بعيد إعلان ترامب أنّه "لم يعد هناك من مجال" للمكسيك وكندا لتجنّب زيادة الرسوم الجمركية المقرّر أن تدخل حيّز التنفيذ.

وفي مطلع فبراير، كشف ترامب عن رسوم جمركية واسعة النطاق على كندا والمكسيك، لكنّ هذه الرسوم البالغة نسبتها 25 بالمئة تم تعليقها موقتا بعد تعهّد قال الرئيس الأميركي رامب إنه تلقّاه من البلدين بضبط الحدود والتصدي للإتجار بالفنتانيل.

والإثنين، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أنّ الرسوم الجمركية التي يسعى ترامب لفرضها على السلع الكندية تمثّل "تهديدا وجوديا" لبلادها.

وقالت جولي "نعلم أنه تهديد وجودي لنا وأنّ آلاف الوظائف هي على المحكّ في كندا".