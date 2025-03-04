ترامب يأمر بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد المشادة مع زيلينسكي في البيت الأبيض

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا عقب المشادة الكلامية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي في البيت الأبيض، مما يضع ضغوطا على زيلينسكي للإنخراط في محادثات سلام مع روسيا.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس ترامب يركز على التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، والتي اندلعت نتيجة الحرب الروسية الشاملة لأوكرانيا، ويريد من زيلينسكي أن يكون "ملتزما" بهذا الهدف.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة "توقف وتراجع" مساعداتها "لضمان أنها تساهم في إيجاد حل." وتحدث المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسألة المساعدات.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" تعليقا على تصريحات زيلينسكي الأخيرة في لندن: "هذا أسوأ تصريح يمكن أن يدلي به زيلينسكي، وأمريكا لن تتسامح مع ذلك لفترة أطول!".

وفي فعالية بالبيت الأبيض في وقت لاحق من يوم الإثنين، أشار ترامب إلى تصريحات زيلينسكي، مؤكدا أن "من الأفضل ألا يكون محقا في ذلك". وأضاف: "إذا كان هناك شخص لا يريد التوصل إلى اتفاق، فلن يبقى في موقعه لفترة طويلة .. لن يتم الاستماع إليه لوقت طويل".