الكرملين: السجال بين زيلينسكي وترامب "غير مسبوق"

وصف الكرملين الاثنين السجال الذي وقع الأسبوع الماضي بين الرئيسَين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضوي بأنه "غير مسبوق".

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحافي "إنه حدث غير مسبوق"، مضيفا أن زيلينسكي "أظهر افتقارا تاما للقدرات الدبلوماسية. هذا أقل ما يمكن قوله".

وحضّ الكرملين على "إرغام" الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تحقيق "السلام"، بعد سجال بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يدعو إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحافي "يجب على أحد ما أن يرغم زيلينسكي على تغيير رأيه. فهو لا يريد السلام. يجب على أحد ما أن يرغمه على الرغبة في تحقيق السلام".