شولتس يأمل بمواصلة الولايات المتحدة دعمها لأوكرانيا

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن أمله في أن تُواصل واشنطن دعمها لأوكرانيا، بعد اجتماع أزمة عقده زعماء أوروبيون في لندن سعيا إلى توفير ضمانات أمنية جديدة للقارة.

وعقدت القمة بعد ساعات على اجتماع عاصف الجمعة، شهد تلاسنا بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وأثار ذلك قلق الحلفاء الأوروبيين من احتمال أن تُجبر واشنطن قريبا كييف على القبول بوقف لإطلاق النار يصب في مصلحة موسكو.

وقال شولتس للصحافة بعد المحادثات في لندن إن "الدعم الدولي والعابر للأطلسي لأوكرانيا يظل مهما لأمن البلاد وأوروبا".

وأكد الزعماء "مرة أخرى" أنهم "يريدون دعم أوكرانيا".

وتعدّ ألمانيا أكبر مساهم في المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، إذ وصلت تقديماتها إلى 44 مليار يورو حتى الآن.

وقال شولتس الذي سيتنحى قريبا عن منصبه بعد الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، إن "أوكرانيا ضحية للاعتداءات الروسية، وهذه الحقيقة لا تزال راسخة بالنسبة إلينا".

وأضاف "من المفيد جدا أن تتوقف عمليات القصف، سواء من طريق الجو أو البحر"، للسماح "بنقطة انطلاق للمفاوضات التي يمكن متابعتها بعد ذلك".

وبعد انتهاء الحرب "من الضروري أن تستند كل أطر العمل المستقبلية للسلام إلى حقيقة مفادها أن أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها بمفردها وأن يكون لديها جيش قوي"، حسب شولتس.