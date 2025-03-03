زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لتوقيع اتفاق المعادن

صرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوسائل إعلام بريطانية بأن بلاده مستعدة لتوقيع اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة.

وقال في جلسة مع صحافيين في وقت متأخر ليلا بعد القمة التاريخية التي جمعت قادة دول حليفة لكييف في لندن "سيتم توقيع الاتفاق المطروح على الطاولة إذا كان الأطراف مستعدون".

وتلاشت الآمال بإبرام الاتفاق الذي كان مفترضا أن يشكل خطوة نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، الجمعة بعد تلاسن بين زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن زيلينسكي قوله "سياستنا هي مواصلة ما حدث في الماضي، نحن بناؤون".

أضاف "إذا توافقنا على توقيع اتفاق المعادن، فنحن مستعدون لتوقيعه".

وزار زيلينسكي واشنطن الجمعة لتوقيع اتفاق بين أوكرانيا والولايات المتحدة للاستغلال المشترك للموارد المعدنية في أوكرانيا، في إطار خطة تعافٍ بعد الحرب، ضمن اتفاق سلام محتمل بوساطة من الولايات المتحدة.

ولكن خلال اجتماعهما في البيت الأبيض، وبّخ ترامب نظيره الأوكراني، وقال له أن يكون أكثر "امتنانا" للدعم الأميركي الذي قُدّم لكييف خلال الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

كان الرئيس الأميركي قال في وقت سابق إن اتفاق المعادن المقترح سيكون "منصفا".

وبعد المشادة الكلامية الحادة، طلب من زيلينسكي المغادرة دون عقد مؤتمر صحافي مشترك كان مقررا.

وقال البيت الأبيض إن اتفاق المعادن تُرِك بلا توقيع.

وعقد قادة دول حليفة لأوكرانيا قمة الأحد في لندن لإظهار دعمهم لكييف والالتزام بفعل المزيد من أجل الأمن في أوروبا وتعزيز الإنفاق الدفاعي، مع تمسّكهم بضرورة توفر دعم قوي من الولايات المتحدة.