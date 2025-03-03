ترودو يؤكد الدفاع عن سيادة كندا ودعم زيلينسكي

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الأحد، إن أولويته في المحادثات مع عاهل بريطانيا الملك تشارلز غدا الاثنين ستكون حماية سيادة بلاده بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة جعل كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.

وأضاف ترودو أنه لا يوجد شيء أهم لمواطنيه من "الدفاع عن سيادتنا واستقلالنا"، وذلك قبيل اجتماعه مع تشارلز، وهو رئيس دولة كندا.

ودعا تشارلز الأسبوع الماضي ترامب إلى ما ستكون زيارة دولة تاريخية ثانية إلى بريطانيا، حيث سلمه رئيس الوزراء كير ستارمر الدعوة خلال اجتماع أمام وسائل الإعلام العالمية في المكتب البيضاوي.

وقال ترودو لصحفيين "أتطلع إلى الجلوس مع جلالته غدا، وكما جرت العادة سنناقش أمورا ذات أهمية لكندا والكنديين، ويمكنني أن أخبركم أنه لا يوجد شيء يبدو أكثر أهمية للكنديين من الدفاع عن سيادتنا واستقلالنا كأمة".

وقال ترودو، الذي أوشكت ولايته على الانتهاء، الشهر الماضي إن حديث ترامب عن ضم كندا "أمر حقيقي" ويرتبط بالموارد الطبيعية الغنية التي تتمتع بها البلاد.

وأشار ترامب مرارا إلى أن كندا ستكون في وضع أفضل إذا وافقت على أن تصبح الولاية الأمريكية رقم 51.

وسئل ترودو أيضا عن اجتماع ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فقال "أنا أقف مع زيلينسكي".