التقديرات الأولية: حزب شولتس يحصل على أعلى الأصوات في انتخابات هامبورج

كشفت التقديرات الأولية للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني عن فوز حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، مجددا، بأعلى نسبة من أصوات الناخبين في انتخابات برلمان ولاية هامبورج التي جرت اليوم الأحد، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه الحزب المسيحي الديمقراطي الذي حل في المركز الثاني.

وجاء في المركز الثالث حزب الخضر الذي يشارك الحزب الاشتراكي بزعامة بيتر تشنتشر(عمدة هامبورج) في الائتلاف الحاكم الحالي في الولاية الواقعة شمالي ألمانيا، فيما فشل الحزب الديمقراطي الحر وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت"، الذي يخوض انتخابات البرلمان في هامبورج للمرة الأولى، في الحصول على نسبة الـ 5% المؤهلة لدخول البرلمان.

وحسب هذه التقديرات، حصل الاشتراكيون على 7ر33% (مقابل 2ر39% كانوا حصلوا عليها في انتخابات عام 2020)، تلاهم المسيحيون بمرشحهم الرئيسي دينيس تيرينج حيث حصلوا على 7ر19% بعد التراجع التاريخي الذي سجلوه في انتخابات 2020 عندما حصلوا على 2ر11% فقط.

وجاء الخضر ومرشحتهم الرئيسية ونائبة العمدة كاتارينا فيجنبانك في المركز الثالث بـ 8ر17% بتراجع ملحوظ مقارنة بـ 2ر24% حصلوا عليها في انتخابات 2020.

وتمكن حزب اليسار من تحسين نتيجته إذ حصل على 4ر11% مقابل 1ر9% كان حصل عليها في انتخابات 2020، وكذلك حزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي حصل على 2ر8% مقابل 3ر5% كان حصل عليها في انتخابات برلمان الولاية قبل خمسة أعوام، وإن كانت هذه النسبة تقل عن نصف النتيجة التي حصل عليها الحزب اليميني الشعبوي في انتخابات البرلمان الاتحادي يوم الأحد الماضي.

وحصل الحزب الليبرالي على 4ر2% وهي نسبة أقل كثيرا مما كان حصل عليه في الانتخابات السابقة (97ر4%)، وحصل حزب فاجنكنشت على 2%، كما فشل حزب فولت مجددا في الحصول على النسبة المؤهلة لدخول برلمان هامبورج حيث حصل على 9ر2% مقابل 3ر1% في 2020.