بريطانيا تخصص لأوكرانيا 1.6 مليار جنيه إسترليني إضافية لشراء معدات عسكرية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن بلاده خصصت 1.6 مليار جنيه إسترليني إضافية لأوكرانيا لشراء معدات عسكرية.

وأضاف: "لا أقبل وصف الولايات المتحدة بحليف غير موثوق به، الولايات المتحدة كانت موثوقاً بها لعقود عديدة، ولا تزال كذلك".

وتابع ستارمر: "إن الأولوية الأولى لهذه الحكومة، لأي حكومة هي أمن وسلامة الشعب البريطاني للدفاع عن المصلحة الوطنية، لا سيما في هذه الأوقات المضطربة".

وأشار إلى أنه "يجب أن تكون نقطة انطلاقنا هي وضع أوكرانيا في أقوى وضع ممكن الآن حتى يتمكنوا من التفاوض من موقع قوة، ونحن نضاعف في دعمنا، اتفقنا على أن يجتمع القادة مرة أخرى قريبا جدا للحفاظ على الوتيرة وراء هذه الإجراءات ومواصلة العمل من أجل تحقيق هذه الخطة المشتركة، نحن على مفترق طرق في التاريخ اليوم".

وأضاف ستارمر: "ستحتاج إلى إشراك روسيا في أي صفقة، أي صفقة نهائية يجب أن تشمل روسيا، ولكن لا ينبغي أن تملي الضمانات التي يمكن تقديمها لأوكرانيا بالنظر إلى تاريخ الانتهاكات الروسية في الماضي، هذا هو بالضبط الوضع الذي أعتقد أننا بحاجة إلى تجنبه هذه المرة، ولهذا السبب نسير في هذا الطريق".

وردا على سؤال عن رد الولايات المتحدة على ما يقترحه، أشار ستارمر إلى أنه ناقش هذا الأمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مكالمتهم الهاتفية الليلة الماضية وفق روسيا اليوم.

وختم قائلا: "لقد تحدثت إلى الرئيس ترامب الليلة الماضية، لن أراجع تفاصيل تلك المحادثة، لكنني لن أتخذ هذه الخطوة على هذا الطريق إذا لم أكن أعتقد أنه شيء من شأنه أن يحقق نتيجة إيجابية من حيث ضمان تحركنا معا - أوكرانيا وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - معا نحو سلام دائم".