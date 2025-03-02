رومانيا تعثر على شظايا طائرة مسيرة روسية على أراضيها

قالت رومانيا السبت إنها عثرت على شظايا طائرة مسيرة روسية بالقرب من حدودها مع مولدوفا وعليها متفجرات أبطلتها وزارة الدفاع في الموقع.

وشهدت رومانيا، التي تشترك في حدود بطول 650 كيلومتراً مع أوكرانيا، سقوط شظايا من طائرات مسيرة روسية على أراضيها مراراً خلال العام الماضي خلال هجمات روسية على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية.

كما سقطت شظايا من هذه الطائرات على أراضي مولدوفا التي تقع بين رومانيا وأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في رومانيا إنها عثرت على الشظايا في مقاطعة جالاتي الجنوبية الشرقية على بعد 500 متر من الحدود مع مولدوفا.

وأضافت الوزارة في بيان قبل إبطال المتفجرات «تم رصد حمولة نشطة (من المتفجرات) على متن الطائرة... وسيجري تفجيرها بطريقة محكمة في الموقع للقضاء على الخطر الذي يهدد السكان المحليين».