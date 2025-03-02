ميلوني: من المهم للغاية تجنب خطر انقسام الغرب

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأحد إنه "من المهم للغاية تجنب خطر انقسام" الغرب، لدى وصولها إلى داونينغ ستريت لإجراء محادثات مع نظيرها البريطاني كير ستارمر.

وصرحت ميلوني قبيل قمة لحلفاء كييف في لندن "أرى أنه من المهم للغاية تجنب خطر انقسام الغرب"، مضيفة أن "إيطاليا والمملكة المتحدة يمكن أن تؤديا دورا مهما في مدّ الجسور".

والتقت ميلوني مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش الاجتماع، بحسب بيان للحكومة الإيطالية.

وأضاف البيان أن "الاجتماع أتاح الفرصة للتأكيد على دعم إيطاليا لأوكرانيا وشعبها، فضلا عن التزامها ببناء سلام عادل ودائم، وضمان مستقبل من السيادة والأمن والحرية لأوكرانيا".

وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس "عقدت اجتماعا مثمرا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، من أجل وضع خطة عمل مشتركة لإنهاء الحرب بسلام عادل ودائم"، معربا عن "امتنانه" لإيطاليا.

بعد المشادة الحادة بين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي الجمعة في البيت الأبيض، دعت ميلوني إلى عقد "قمة" بين الولايات المتحدة وأوروبا والحلفاء بشأن أوكرانيا "دون تأخير".