حرائق الغابات في شمال شرق اليابان تمتد إلى 1800 هكتار

امتدت حرائق الغابات في مدينة أوفوناتو، بمقاطعة إيواتي بشمال شرق اليابان، إلى حوالي 1800 هكتار في اليوم الخامس على التوالي اليوم الأحد، مع عدم وجود أي احتمال عن موعد إخماد الحرائق.

ولا تزال أوامر الإخلاء التي أصدرتها حكومة مدينة أوفوناتو سارية لـ4596 من السكان. وبحلول الساعة السابعة صباحا، كان 1222 شخصا يحتمون في صالات الألعاب الرياضية المدرسية وغيرها من المنشآت، حسب وكالة جي.جي.برس الياباية للأنباء اليوم الأحد.

وشاركت 13 مروحية، من بينها ست طائرات كبيرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي في رش المياه من الجو لمكافحة الحرائق.

وذكر رجال الإطفاء المحليون أنه من الصعب إخماد الحرائق بسبب التضاريس الوعرة وأشجار الأرز الياباني القابلة للاشتعال والرياح القوية.

وأقامت حكومة المدينة مراكز إخلاء في 12 موقعا.