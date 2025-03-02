مركبة شحن روسية تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية يدوياً

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، اليوم، نجاح التحام مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس-30" بالمحطة الفضائية الدولية بشكل يدوي.

ونقلت المركبة "بروغريس إم إس-30" إلى المحطة الفضائية شحنة تزن 2.6 طن من المواد والمعدات المتنوعة، بما في ذلك 950 كغم من الوقود، و420 لترا من مياه الشرب، و50 كغم من النيتروجين.

ومن المقرر أن تستمر مهمتها 193 يوما.

جدير بالذكر أن المركبة "بروغريس إم إس-30"، أطلقت يوم الجمعة الماضي على متن الصاروخ الحامل "سويوز 2.1آ" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان، حيث وصل إلى المدار بعد حوالي 9 دقائق من الإطلاق.