باريس تدعو إلى "استقلالية تامة" لأوروبا في مجال الدفاع

دعت الحكومة الفرنسية الاتحاد الأوروبي إلى "استقلالية تامة" في مجال الدفاع، مؤكدة رغبتها في تعبئة مزيد من الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع، وذلك قبل قمة في بروكسل الخميس مخصصة لأوكرانيا وقضايا الأمن الأوروبي.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي إيريك لومبار في مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني لصحيفة "لوباريزيان"، إن "الهدف يجب أن يكون استقلالية استراتيجية أوروبية داخل حلف شمال الأطلسي الذي لم يشكك الرئيس ترامب في دوره".

ووصف المواجهة الساخنة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، بأنها "نقطة تحول تاريخية"، مضيفا "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يستثمر أكثر في دفاعه".

وفي مقابلة نُشرت السبت، أمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جهته في أن تحرز دول الاتحاد الأوروبي تقدما سريعا نحو "تمويل مشترك ضخم ومكثف" مقداره "مئات المليارات من اليورو" لبناء دفاع مشترك.

بدورها قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك السبت إن من الضروري أن تعمل ألمانيا والاتحاد الأوروبي على تليين قواعدهما المتعلقة بالميزانية من أجل إيجاد موارد إضافية لتعزيز دفاعهما ومساعدة أوكرانيا.