الحكومة الأمريكية توافق على صفقة أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار لإسرائيل

وافقت الحكومة الأمريكية على صفقة أسلحة إضافية لإسرائيل بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، متجاوزة بذلك المراجعة التقليدية للكونجرس.

وأعلنت وزارة الخارجية، مساء الجمعة، أن عمليات التسليم ستبدأ العام المقبل وتستمر حتى عام 2028.

واستند وزير الخارجية ماركو روبيو إلى بند طارئ يسمح بتمرير الصفقة دون تدقيق من الكونجرس، مشيرا إلى مصالح الأمن القومي الأمريكي، وهو إجراء سبق أن استخدمته إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وتُعد الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل ومزودها الأساسي بالأسلحة. ومع ذلك، وفي ظل استمرار الحرب في غزة، طالب منتقدون بمزيد من الشفافية بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية والامتثال للقانون الإنساني الدولي.

وتشمل الصفقة المعتمدة أنواعا مختلفة من الذخيرة والمعدات العسكرية.

وتشكل القنابل والمواد المرتبطة بها الحصة الأكبر بقيمة 04ر2 مليار دولار، بما في ذلك حوالي 35 ألفا و500 قنبلة جوية ثقيلة. كما تتضمن الصفقة ذخائر إضافية ودعما فنيا ومعدات مساندة بقيمة 675 مليون دولار، بالإضافة إلى جرافات مدرعة بقيمة تقارب 295 مليون دولار.