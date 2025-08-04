«صدمات مجتمعية» في ملاعب كرة القدم الأمريكية بسبب «أمريكا عظيمة»



انتقل شعار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثير «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، (ماغا)، من حلبات التنافس السياسية، سواء مع أو ضد، إلى ملاعب كرة القدم الأمريكية ليثير صدمات قوية، ووصفه المراقبون بأنه ينذر بالخطر وله عواقب وخيمة على الحياة الأمريكية اليومية.

طرد صادم

والحادثة التي تسببت بصدمة في المجتمع الأمريكي، بحسب صحيفة «نيويورك بوست»، تمثلت في طرد أحد مشجعي الدوري الأمريكي لكرة القدم من ملعب ميسوري بسبب ارتدائه قبعة «اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» أثناء المباراة، وفقاً للقطات صادمة من المباراة.

القبعة الحمراء

كان مايكل ويتزل يرتدي القبعة الحمراء المميزة، المستوحاة من شعار حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مباراة كرة القدم التي أقيمت في إنرجايزر بارك، عندما اقترب منه أفراد الأمن وطلبوا منه المغادرة قبل حوالي 25 دقيقة من نهاية المباراة.



وقال حامل التذكرة الموسمية لبرنامج مارك كوكس الصباحي على قناة KFTK: «لم أكن أعتقد أنه ستكون هناك أي مشكلة في ارتداء ذلك في المباراة، ولكن مع تبقي حوالي 25 دقيقة في المباراة، قيل لي بشكل أساسي إنهم تلقوا شكوى بشأن قبعتي، قالوا لي إنه بإمكاني إما إخفاء القبعة أو أخذها إلى سيارتي أو المغادرة،وكان ردي: لن أخلع قبعتي لأحد، فكرت: أعيش في أمريكا، أرض الأحرار وموطن الشجعان، لذا افعل ما عليك فعله».

حظر الفعاليات السياسية

ويحظر ملعب سانت لويس، الذي تبلغ مساحته 32 فداناً، وضع اللافتات والأعلام والصور والعلامات السياسية داخل الملعب، ما لم تتم الموافقة عليها مسبقاً، وفقاً لقواعد سلوك المشجعين المدرجة على موقع نادي كرة القدم على الإنترنت.

قبعة MAGA

وفي مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه المشجع المطرود ويتزل، ظهر وهو يرتدي قبعة MAGA وقميصاً أحمر، بينما يقترب منه أربعة حراس أمن ويشرحون له بهدوء أن النادي لا يسمح بدخول الرموز السياسية إلى الملعب، ويطلبون منه المغادرة.



وقال ويتزل أثناء خروجه من المباراة، وسط صيحات وهتافات استهجان من بعض المتفرجين: «الشرطة تطلب مني المغادرة، أهدد بالاعتقال، يطلبون مني المغادرة».

ترامب غير مرحَب به

ولم يكتفِ المشجع المطرود مايكل ويتزل بالخروج بهدوء ومغادرة الملعب، بل عبر عن سخطه لتحويل ملاعب كرة القدم الأمريكية إلى ساحات تصفية حسابات سياسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وقال: «أُطرد من المبنى بسبب دونالد ترامب، لأننا لا نستطيع ارتداء قبعات دونالد ترامب في الأماكن العامة، الآن أُطرد من المبنى، ترامب غير مرحَب به في نادي سانت لويس سيتي إس سي، ترامب غير مرحب به هنا».

توضيح أمني

وقال ضابط كان يقود ويتزل إلى خارج المبنى إنه أيضاً من أنصار ترامب، لكنه كان فقط ينفذ قواعد النادي.

وقال ويتزل في مقطع الفيديو: «إنه يفهم الأمر، إنه فقط يتبع القواعد».

ليس ذنبه، هذه هي قواعد الملعب هنا، هذا ما يحدث إذا ارتديتَ قبعة دونالد ترامب في مباراة نادي سانت لويس سيتي لكرة القدم.

مناخ طارد

وقال المشجع المطرود ويتزل لـ KFTK إنه كان يهتم بأموره الخاصة أثناء المباراة - متجاهلاً الحاضرين الذين كانوا يلاحقونه بصيحات الاستهجان والشتم - وكان مذهولاً من أن المناخ السياسي اليوم قد أثار حوادث مثل هذه.

وهو الآن متردد في العودة إلى ملعب إنرجايزر، حتى بعد شراء تذاكر لمدة ثلاث سنوات لدعم فريق سانت لويس.