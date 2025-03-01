مصدر: تركيا ستعرض استضافة محادثات سلام بين أوكرانيا وروسيا

قال مصدر دبلوماسي تركي اليوم السبت إن وزير الخارجية هاكان فيدان سيعرض مجدداً استضافة أنقرة محادثات سلام بين أوكرانيا وروسيا خلال اجتماع لزعماء أوروبيين في لندن غدا الأحد.

واستضافت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي محادثات أولية بين الجانبين بعد أشهر من الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، مما ساعد في إبرام اتفاق للمرور الآمن لصادرات الحبوب في البحر الأسود. وتقول أنقرة إن أي محادثات سلام مستقبلية يجب أن تشمل البلدين.

وتدعو تركيا منذ العام الماضي إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وأعلنت ترحيبها بالمبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب، والتي خرجت عن مسارها بسبب مشادة كلامية بين رئيسي أوكرانيا والولايات المتحدة في واشنطن أمس الجمعة.

وقال المصدر إن فيدان سيطلع القادة الأوروبيين غداً الأحد على جهود تركيا لإحلال "سلام عادل ودائم" من أجل إنهاء الحرب، مضيفا أنه سيؤكد أيضا التزام أنقرة بسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

ووفقا للمصدر، من المتوقع أن يؤكد فيدان أن "تركيا التي استضافت مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا في مارس 2022، مستعدة لتولي هذا الدور في الفترة المقبلة"، وسيشدد على أهمية أن يركز جميع الأطراف في المفاوضات على الأمن والاستقرار الإقليميين الدائمين، فضلا عن الرخاء الاقتصادي.

وباعتبارها دولة مطلة على البحر الأسود مثل أوكرانيا وروسيا، ترتبط تركيا بعلاقات جيدة مع كليهما منذ بداية الحرب. كما قدمت دعما عسكريا لكييف، لكنها رفضت المشاركة في العقوبات الغربية على موسكو.

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تركيا الشهر الماضي في اليوم نفسه الذي اجتمع فيه مسؤولون أمريكيون وروس في الرياض لإجراء محادثات بهدف إنهاء الحرب دون مشاركة كييف.

وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين الماضي أيضا محادثات في أنقرة. وقال المصدر إن فيدان ولافروف ناقشا اليوم السبت أحدث التطورات حول حرب أوكرانيا وروسيا في مكالمة هاتفية، وهو ما يمثل الاتصال الثالث بينهما خلال الأسبوعين الماضيين.

واجتمع وفدان من الولايات المتحدة وروسيا في إسطنبول يوم الخميس لإجراء محادثات تهدف إلى معالجة القضايا الثنائية المتعلقة بعمل سفارتيهما.

وقال زيلينسكي الأسبوع الماضي إنه يعتبر تركيا ضامنا أمنياً مهماً لأوكرانيا.