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العالم

زيلينسكي يلتقي مع رئيس وزراء بريطانيا اليوم

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وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه سيجتمع اليوم السبت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وذلك قبل قمة أوسع للزعماء الأوروبيين في لندن غداً الأحد لمناقشة خطة سلام لأوكرانيا.

وقال متحدث باسم مكتب ستارمر "سيجتمع رئيس الوزراء والرئيس زيلينسكي في داونينج ستريت بعد ظهر اليوم".

يأتي الاجتماع بعد مشادة كلامية غير عادية بين زيلينسكي ودونالد ترامب في البيت الأبيض بشأن الحرب مع روسيا، وهدد الرئيس الأمريكي بسحب الدعم لأوكرانيا.

كان زيلينسكي يأمل في أن يكون اجتماع المكتب البيضاوي فرصة لإقناع الولايات المتحدة بعدم الانحياز لصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتحدث ستارمر إلى كل من ترامب وزيلينسكي أمس الجمعة وعبر عن "دعمه الراسخ" لأوكرانيا، وهو ما أكده قادة أوروبيون آخرون في تصريحات مماثلة لدعم زيلينسكي.