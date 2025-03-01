هل كان الهجوم كميناً متعمداً..لماذا رفض زيلينسكي الاعتذار لترامب

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاعتذار وقال إنه يريد من دونالد ترامب أن يكون "أكثر إلى جانبنا" خلال أول مقابلة رئيسية له منذ المؤتمر الصحفي الكارثي في البيت الأبيض مع ترامب وجاي دي فانس.

حرب كلامية متوترة

ودارت حرب كلامية متوترة داخل المكتب البيضاوي يوم الجمعة، وسرعان ما خرجت عن مسارها عندما استاء ترامب من طريقة تعامل زيلينسكي مع نائبه جيه دي فانس أمام الكاميرات.

سُئل زيلينسكي، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز ، بشكل مباشر عما إذا كان مدينًا لترامب باعتذار، فرفض مرتين وحاول بدلاً من ذلك أن يكون لطيفًا وأضاف: "لست متأكدًا من أننا فعلنا شيئًا سيئًا".

وقال زيلينسكي: "نحن ممتنون للأميركيين على كل دعمكم، لقد فعلتم الكثير، وأنا ممتن للرئيس ترامب والدعم الحزبي من الكونجرس ".

"لقد ساعدتمونا كثيرًا منذ البداية، وساعدتمونا على البقاء. نحن شركاء استراتيجيون".

حرب مدمرة

وعندما سئل مرة أخرى، رفض مرة أخرى وحاول أن يشرح موقفه.

وقال "يتعين علينا أن نكون صادقين ومباشرين مع بعضنا البعض. لا أحد يريد أن ينجز أكثر منا لأننا في هذه الحرب، في هذه المعركة من أجل الحرية من أجل حياتنا".

وقال الزعيم الأوكراني إنه يحتاج إلى أن يكون ترامب "على نفس الجانب" ويحتاج منه أن يوقف فلاديمير بوتين .

وقال نتنياهو عندما سأله باير عما إذا كان يشعر أنه من المقبول أن يكون ترامب "في منتصف" المفاوضات: "أريد أن يكون الرئيس ترامب أكثر إلى جانبنا".

"قال ترامب إنه سيوقف الحرب، وآمل أن يفعل ذلك. نحن بحاجة إلى الضغط عليه من خلال أوروبا".

وحاول زيلينسكي بعد ذلك اقتباس تصريحات الرئيس السابق رونالد ريجان بشأن ما يريده في الصفقة.

وأضاف أن "السلام لا يعني مجرد غياب الحرب، بل إننا نتحدث عن سلام عادل ودائم".

اتهام قاس لترامب

وقال زيلينسكي أيضًا إن ترامب كان يكذب عندما قال الرئيس إنه يريد العودة إلى البيت الأبيض ومحاولة أخرى الآن.

"كلا. أولاً وقبل كل شيء، نريد السلام، ولهذا السبب نحن في الولايات المتحدة. إن الاتفاق بشأن المعادن هو الخطوة الأولى نحو ضمانات الأمن، وهو الخطوة الأولى نحو السلام. نحن نواجه وضعاً صعباً، ولفهم ذلك يجب أن نكون في أوكرانيا"

وأضاف: "لكنني أحترم جنودي وشعبنا ومدنيينا الذين يعملون ويدعمون محاربينا. لا أستطيع أن أقول توقفوا لأن الجميع خائفون من عودة بوتن غدًا".

وأضاف زيلينسكي أنه يحترم ترامب والشعب الأمريكي، لكنه أكد أنه يشعر بأنه صادق.

"أعتقد أن هذا النوع من الخلاف ليس في صالح الطرفين. لا أستطيع أن أغير موقفنا الأوكراني تجاه روسيا. من الواضح أن الأميركيين هم أفضل الأصدقاء، والأوروبيون هم أفضل الأصدقاء. هذا لا يعني أننا لا نريد السلام، فنحن ندرك حقيقة الموقف".

تزضحيات مهمة

وقال زيلينسكي أيضا إن بلاده تريد السلام والدبلوماسية وقال إنهم مستعدون للتفاوض، وهو ما يتعارض مع ما قاله ترامب بأنه يريد "القتال والقتال والقتال".

وأضاف "أوكرانيا تريد السلام وسوف نلجأ إلى الدبلوماسية والمفاوضات . الأمر يتعلق بالسلام العادل والدائم، وعلينا أن نكون أقوياء للغاية على طاولة المفاوضات".

وسأله باير أخيرًا عما إذا كانت علاقته بترامب قابلة للإصلاح بعد هذه الفوضى.

"نعم، بالطبع، لأن العلاقات بيننا أقوى من علاقات رئيسين. إنها علاقات قوية بين شعبينا، ولهذا السبب أشكر دائمًا شعبكم من شعبنا".

المواجهة المذهلة

وقال مسؤولون في البيت الأبيض لصحيفة ديلي ميل إن المواجهة المذهلة لم تكن أي نوع من عمليات الفريق المتعمدة المصممة لإذلال زيلينسكي المتوسل لمحاولة التراجع عن موقفه التفاوضي المتشدد أو الحصول على ميزة بطريقة ما في صفقة المعادن الأرضية النادرة الملغومة.

كان ترامب لطيفًا مع زيلينسكي في بداية تفاعلهما - على الرغم من أن تعليق ترامب الأول، الذي تم التقاطه عبر ميكروفون ساخن، كان عبارة عن ملاحظة سطحية حول ملابسه غير الرسمية . (لم يرتدي زيلينسكي ملابس رسمية منذ حرب روسيا لبلاده عام 2022).

لغة ساخرة

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض في الدقائق التي أعقبت المواجهة المذهلة التي جرت على شاشة التلفزيون: "كان ينبغي لزيلينسكي ألا يهاجم جيه دي". وأضاف المسؤول أن سخرية زيلينسكي دفعت ترامب (78 عاما) إلى الدفاع عن نائبه البالغ من العمر 40 عاما - وتصاعد الموقف بسرعة.

وجاء الاشتباك مع نائب الرئيس، الذي أثار موجة من الغضب، في اجتماع كان فيه زيلينسكي على أرض ترامب في محاولة للحصول على ضمانات أمنية في صفقة المعادن الأرضية النادرة التي يقول ترامب إنها ستوفر شكلاً من أشكال الحماية من خلال وضع المصالح التجارية الأمريكية داخل بلاده.

ان البيت الأبيض يبحث عن التقدير. ولكن بدلاً من ذلك، تم تفسير بعض إيماءات زيلينسكي على أنها تشير إلى أنه لا يستطيع تحمل ما يسمعه.

ليس كمين متعمد

وقال مصدر مطلع على الوضع "لم يكن هذا مخططا له على الإطلاق"، نافيا أن يكون الهجوم بمثابة كمين متعمد.

رغم سخونة الأجواء داخل المكتب البيضاوي، كانت هناك مؤشرات على أن الرئيس ترامب كان يستمتع بالانفجار بعد وقوعه.

وقال ترامب في النهاية: "سيكون هذا برنامجًا تلفزيونيًا رائعًا، سأقول ذلك".

في وقت لاحق، استدعى ترامب مراسلاً بولندياً مقيماً في الولايات المتحدة، وسأله عن موقف الولايات المتحدة تجاه روسيا. ووصف ترامب السؤال بأنه "غبي". ولكن في وقت لاحق، في تبادل للآراء استمر 50 دقيقة، دعا ترامب نفس المراسل - الذي دفعت استفساراته فانس إلى القول إن أوكرانيا كانت جاحدة للدعم الأمريكي الذي بلغ مليارات الدولارات.

الإدارات الديمقراطية السابقة

وألقى فانس باللوم على الإدارات الديمقراطية السابقة في الولايات المتحدة لفشلها في وقف روسيا، لكن زيلينسكي حاول تحويل مسار الحديث مرة أخرى إلى بوتن. وقال: "لقد قتل الناس".

سأل الأوكراني وهو يشير إلى فانس باسمه الأول وليس بلقبه الرسمي: "أي نوع من الدبلوماسية تتحدث عنه يا جيه دي".

أثار هذا التعليق غضب فانس - الذي ألقى محاضرة على زيلينسكي، ثم وبخه الزائر لأنه فشل في زيارة أوكرانيا بصفته عضوًا في مجلس الشيوخ، حتى في الوقت الذي قام فيه العديد من الآخرين بالحج.

وقال فانس "أنا أتحدث عن نوع الدبلوماسية التي ستنهي تدمير بلدك، يا سيدي الرئيس [زيلينسكي]. سيدي الرئيس، بكل احترام. أعتقد أنه من غير المحترم منك أن تأتي إلى المكتب البيضاوي لمحاولة التقاضي في هذا الأمر أمام وسائل الإعلام الأمريكية".

وسأل زيلينسكي فانس، الذي صوت في أبريل الماضي في مجلس الشيوخ ضد حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا: "هل سبق لك أن زرت أوكرانيا ورأيت المشاكل التي نواجهها؟".

"لقد ذهبت إلى هناك، لقد شاهدت ورأيت القصص، وأعلم أن ما يحدث هو أنك تجلب الناس في جولة دعائية، يا سيدي الرئيس"، هكذا رد فانس.

ثم قفز ترامب للدفاع عن نائبه. "لقد سمحت لنفسك بأن تكون في موقف سيئ للغاية، وهو أمر صحيح. أنت لست في موقف جيد. ليس لديك الأوراق الآن".

فأجاب زيلينسكي وهو يتحدث فوقه: "أنا لا ألعب الورق".

انتقاد فانس لزيلينسكي

في إحدى مراحل الصراع، انتقد فانس زيلينسكي قائلا: "هل قلت شكرا مرة واحدة؟".

"فقط قل شكرًا"، قال له فانس، فرد زيلينسكي: "لقد قلت ذلك مرات عديدة".

كانت كلمات زيلينسكي الأولى: "شكرًا جزيلاً لك يا سيدي الرئيس، شكرًا لك على الدعوة" - على الرغم من أن فانس بدا وكأنه يسعى للحصول على الامتنان للتدفق الهائل للمساعدات العسكرية.

ربما يكون لزيلينسكي خلاف مع زيلينسكي بشأن بعض تعليقاته السابقة. قال فانس في عام 2022، حتى في الوقت الذي كان فيه أعضاء كلا الحزبين يتجمعون في جميع أنحاء البلاد: "يجب أن أكون صادقًا معك، أنا لا أهتم حقًا بما يحدث لأوكرانيا بطريقة أو بأخرى".

وعندما تحدث فانس في مؤتمر ميونيخ للأمن هذا الشهر، سلط الضوء على قضايا حرية التعبير على حساب التهديد الروسي.