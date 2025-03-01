إيلون ماسك في ورطة فيدرالية بسبب مراقبي الحركة الجوية

وجه إيلون ماسك بوصفه قائداً لفريق وزارة كفاءة الحكومةDOGE، نداء إلى مراقبي الحركة الجوية "الأعلى جودة" للخروج منالتقاعد للمساعدة في تخفيف النقص في العمال المهرة في مجال الطيران مع تصاعد المخاوفالعامة بشأن سلامة الطيران.

وبات ماسك في ورطة فيدارلية بعد أن وجه فريق العمل الحكومي لخفض التكاليف، والان يولي اهتماما خاصا بتجديد وكالة الطيران الفيدرالية،داعيا إلى " ترقيات سريعة للسلامة في نظام مراقبة الحركة الجوية".

حادث تحطم طائرة مميت

لكن المخاوف بشأن نظام الطيران في البلاد تزايدت بعدحادث تحطم طائرة مميت في واشنطن العاصمة وسلسلة من حوادث التصادم التي كادت أن تؤديإلى اصطدامات - مما دفع ماسك إلى الدعوة إلى عودة مراقبي الحركة الجوية المتقاعدينإلى أبراج المراقبة.

وقال ماسك، الخميس، في منشور على موقع X ، منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به: "هناك نقص في مراقبي الحركةالجوية من الدرجة الأولى".

اشادة بعمل ماسك

في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد وزير النقل شون دافيبفريق وزارة كفاءة الحكومة، أو DOGE، لمساعدته في "تحديث"نظام الطيران. ثم بدأ دافي في طرد حوالي 400 موظف من إدارة الطيران الفيدرالية ، مؤكدًا:"لم يتم الاستغناء عن أي مراقبي حركة جوية وموظفي سلامة أساسيين".

عمليات تسريح وحوادث مميتة

وبحسب وكالة أسوشيتد برس ، فإن عمليات التسريح شملتأفرادا تم تعيينهم لصيانة رادار إدارة الطيران الفيدرالية وأجهزة الهبوط والمساعداتالملاحية .

وجاءت عملية التصفية التي قام بها دافي بعد أسابيعفقط من حادث تحطم طائرة مميت في الجو في مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن.

في 29 يناير ، كانت طائرة تابعة لشركة أميركان إيرلاينزتستعد للهبوط عندما اصطدمت بطائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك، مما أدى إلى سقوط الطائرتينفي نهر بوتوماك.

قُتل جميع الركاب البالغ عددهم 64 شخصًا الذين كانواعلى متن الطائرة، بما في ذلك العديد من المتزلجين الشباب الذين كانوا عائدين من معسكرللتزلج، إلى جانب ثلاثة أشخاص في المروحية العسكرية.

تزايد المخاوف

وفي الأسابيع التالية، أدت العديد من حوادث الطائراتالأخرى إلى تزايد المخاوف بين الركاب المذعورين من وجود نقص في العاملين الأساسيينفي مجال سلامة الطيران.

في 17 فبراير ، انقلبت طائرة تابعة لشركة دلتا للطيرانرأسًا على عقب، وفقدت أحد جناحيها وانزلقت على مدرج تورنتو المغطى بالثلوج قبل أن تشتعلفيها النيران.

نجا جميع الركاب البالغ عددهم 80 راكبًا، أما الذينأصيبوا فقد أصيبوا بجروح طفيفة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اضطرت رحلة تابعة لشركةدلتا إلى العودة إلى أتلانتا بعد الإقلاع عندما أبلغ الطاقم عن "احتمال وجود دخان".

وقعت الحادثة بعد يومين فقط من إجبار طائرة أخرى تابعةلشركة دلتا كانت متجهة إلى أستراليا على العودة إلى لوس أنجلوس بعد اكتشاف دخان فيمطبخ الطائرة في الجو.

حوادث مرعبة

وفي هذا الأسبوع أيضا، اضطرت رحلتان منفصلتان إلى إلغاءهبوطهما في مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن ومطار ميدواي الدولي في شيكاغو لتجنبالاصطدام بطائرتين أخريين على المدرج.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مروعة للحادثالذي وقع في شيكاغو.

وأشار الخبراء إلى أن تزايد التغطية الإعلامية هو المسؤولعن أزمة الطيران المزعومة.

وقال ماركو تشان، الطيار السابق والمحاضر الكبير فيجامعة باكينجهامشير الجديدة، لبي بي سي : "أصبحت الحوادث تحظى باهتمام متزايدمن خلال منصات التواصل الاجتماعي".