ماذا قال الأوكرانيون بعد مشادة زيلينسكي مع ترامب؟

عبّر العديد من الأوكرانيين عن صدمتهم وغضبهم إثر المشادة الكلامية غير المسبوقة بين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، بعدما اتهم الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني بأنه "عديم الاحترام" و"غير ممتنّ" للولايات المتحدة.

وبعد هذه المشادة، غادر زيلينسكي البيت الأبيض، ثم شكر في وقت لاحق الولايات المتحدة وترامب على زيارته واشنطن. وقال في رسالة مقتضبة "أوكرانيا بحاجة إلى سلام عادل ودائم ونحن نعمل على ذلك".

من جهته كتب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال على منصة إكس "الرئيس زيلينسكي على حق. إن وقفا لإطلاق النار من دون ضمانات هو الطريق إلى الاحتلال الروسي للقارة الأوروبية بكاملها".

بدوره كتب نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيدوروف على إكس "احترامنا" للرئيس على "شجاعته" و"دفاعه عن شرف شعبنا الذي دفع دمه ثمنا للحرية".

وقالت أوليكساندرا بوفوروزنيك على منصة إكس إنها أصيبت بـ"نوبة هلع"، ثم بـ"غضب من هؤلاء المتسلطين المثيرين للشفقة الذين يقاطعون زيلينسكي ويحاولون إسكاته"، في إشارة إلى ترامب ونائبه جاي دي فانس.

وانتقد فانس الرئيس الأوكراني الذي جاء لطلب دعم واشنطن بعد ثلاث سنوات من الحرب مع روسيا، بسبب "قلة احترامه" للأمريكيين.

وقال ياريما دوخ الذي يعمل مستشارا في مجال الاتصالات، عبر إكس "إنه يوم تاريخي بالفعل. فالعالم أجمع يشاهد على الهواء مباشرة رجلا من بلد مزقته الحرب وهو يواجه شخصين فظين".

وعبّرت آنا بلاتشكوفا (26 عاما) عن خشيتها من "تأثير خطير" على مسار الحرب. وقالت لوكالة فرانس برس في كييف "قواتنا بحاجة إلى الولايات المتحدة".

واعتبرت أن ترامب "ضرب على وتر حساس" بانتقاده زيلينسكي، قائلة "في الواقع، أعتقد أن الأوكرانيين ممتنون جدا للمساعدة التي تلقّوها".

أما ليوبوف تسيبولسكا فقالت عبر فيسبوك "في أسوأ كوابيسنا، لم نتخيّل أبدا أن يتحدث إلينا الرئيس الأمريكي بهذه الطريقة. يبدو هذا كأنه كمين. إذلال متعمّد". وأضافت أن روسيا "ستستمتع بهذا الاجتماع فترة طويلة".

وقال العسكري أندريه تكاتشوك على منصة إكس "اليوم، بشخص (زيلينسكي)، يريدوننا جميعا أن ننكسر. دعمنا للرئيس".

بدوره قال الناشط سيرغي ستيرنينكو، على منصة إكس "أنا أحترم الرئيس الذي يواجه الضغوط. نحن لسنا أمة يمكن كسرها وبيعها".